Uroczyste pożegnanie abp Tadeusza Wojdy w Białostockiej Katedrze - 21.03

Abp Tadeusz Wojda był piątym metropolitą białostockim. Swoją posługę pasterską sprawował od 2017 roku.

Do czasu objęcia kanonicznego Metropolii Gdańskiej - abp Tadeusz Wojda pozostaje Administratorem Diecezjalnym Archidiecezji Białostockiej.

W niedzielę abp Wojda po czterech latach posługi w kościele białostockim pożegna się z wiernymi oraz duchowieństwem. Jako metropolita białostocki wspierał liczne inicjatywy od charytatywnych, sportowych, po zbiórki podpisów pod projektami ustawy chroniącej życie poczęte. Dbał również o nawiązywanie bliskich relacji pomiędzy wspólnotami chrześcijańskimi w regionie: kościołem rzymskokatolickim, a cerkwią prawosławną.

Mottem posługi biskupiej arcybiskupa Tadeusza Wojdy są słowa z Ewangelii wg św. Marka, które brzmią następująco: „By Ewangelia była głoszona”.

Święcenia kapłańskie w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego przyjął w 1983 roku. W 1984 r. został skierowany na studia misjologii do Rzymu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, które ukończył z doktoratem. Później przez lata posługiwał we Włoszech. Od 1991 r. sprawował funkcję kapelana u boromeuszek w Rzymie, a od 1996 r. kapelana w Centrum Edukacji Fizycznej dla Niepełnosprawnych Włoskiego Czerwonego Krzyża. W swojej posłudze kapłańskiej związany był również z Watykanem. 12 grudnia 2007 r. papież Benedykt XVI mianował go kierownikiem biura Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów oraz w Watykanie. Później w latach 2012-2017 był podsekretarzem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.

Marszałek Artur Kosicki po ogłoszeniu decyzji Papieża Franciszka powiedział w lokalnych mediach, ze zapamięta arcybiskupa Tadeusza Wojdę jako człowieka, który na każdym kroku, w każdej sytuacji słuchał ludzi i rozmawiał z nimi budując dialog, co, jak podkreślał, "jest niezwykle ważne w naszym wielokulturowym regionie".

- Szczególnie cenię w Nim otwartość na drugiego człowieka, tego najbiedniejszego, najskromniejszego. Podczas śniadań wielkanocnych czy wigilii organizowanych dla osób potrzebujących, abp Wojda dla każdego miał dobre słowo, umiał pocieszyć i wesprzeć. Zawsze też włączał się w wiele inicjatyw, jak chociażby rozdawanie potrzebującym podczas ostatniej Wigilii przed katedrą paczek z żywnością - mówił marszałek Kosicki. - Gratuluję Arcybiskupowi objęcia Metropolii Gdańskiej. Jestem pewien, że Jego wieloletnie doświadczenie pracy w Kurii Rzymskiej i posługa w Archidiecezeji Białostockiej pomogą w sprawowaniu nowej funkcji. Archidiecezja Gdańska zyskuje wspaniałego kapłana i przewodnika.

***

Przed objęciem Archidiecezji Białostockiej przez abp Wojdę godność pasterzy białostockiego kościoła sprawowali: abp Edward Kisiel w latach 1991 – 1993 ( od 1992 arcybiskup metropolita), abp Stanisław Szymecki w okresie 1993-2000, abp Wojciech Ziemba w latach 2000-2006 oraz abp Edward Ozorowski w latach 2006-2017.

Cezary Rutkowski

red.: Małgorzata Półtorak

fot.: Marcin Nawrocki/archiwum