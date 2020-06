Umowa na finansowanie 21 linii autobusowych PKS Nova

Nowe połączenia będą kosztować łącznie 9,8 mln zł; 5,8 mln zł pochodzi z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Umowę zrealizuje spółka PKS Nova i będzie ona obowiązywać do końca 2020 r.

- Ta umowa to prawie 10 mln zł i prawie 2 mln km przejechanych do końca tego roku. To prawie 21 linii autobudowych w tym roku, a być może jeszcze więcej w następnym. Wspólnie z zarządem województwa i radnymi dbamy o to, żeby województwo podlaskie nie podlegało wykluczeniu komunikacyjnemu, zarówno jeśli chodzi o połączenie zewnętrzne, jak i wewnątrz regionu – mówił marszałek Kosicki.

Podkreślił też, że działania rządu pozwalają mieszkańcom województwa nie tylko dotrzeć do większych miejscowości i skorzystać z ich oferty: zdrowotnej, kulturalnej, czy sportowej, ale też przemieszczać się wewnątrz i cieszyć się z dobrodziejstw i piękna regionu.

Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski ocenił, że majowy nabór, w ramach którego złożony został wniosek samorządu województwa, cieszył się dużym powodzeniem wśród jednostek samorządu terytorialnego. Ogółem wpłynęło 11 wniosków, dzięki którym regionowi przybędzie łącznie 37 połączeń autobusowych o długości ok. 2,7 tys. km.

- Cieszę się bardzo, że w tym ostanim naborze, który został ogłoszony kilka tygodni temu Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki zdecydował się złożyć wniosek o dofinansowanie ponad 20 linii autobusowych dając dzięki temu mieszańcom województwa poważną ofertę transportu publicznego do wykorzystania – podkreślił wiceminister Rafał Weber. - Jestem przekonany, że te linie będą wykorzystywane, by komunikować się w sposób bezpieczny i komfortowy nie tylko ze stolicą województwa (...), bo wiem, że te linie komunikują ze sobą stolice różnych powiatów i gmin, rozlegle położonych na terenie Podlasia i właśnie tak powinna wyglądać bardzo dobra oferta przewozowa.

Jacek Bogucki, senator z Podlaskiego, dziękował Ministrowi Infrastruktury, ze wystarcza pieniędzy nie tylko na główne ciągi krajowe, ale też na mniejsze, ale ważne dla lokalnych mieszkańców drogi. Podkreślał wagę współpracy między administracją rządową i samorządową.

- Współpraca poczynając od najwyższych szczebli, od pana prezydenta Andrzeja Dudy, poprzez rząd, parlament i samorządy: wojewódzki z panem marszałkiem na czele, powiatowe, gminne, miejskie, jest tym, co buduje i pozwala na to, by w trudnych czasach walki z koronawirusem (...) starczało pieniędzy na wydatki bieżące i inwestycyjne.

Marszałek Kosicki zadeklarował, że wznawiane linie to nie ostatnie słowo podlaskiego samorządu w kwestii komunikacji w regionie.

- To jest dopiero początek. Mam nadzieję, że w tej trudnej sytuacji będziemy mogli rozwijać spółkę PKS Nova, która jest naszym "oczkiem" w głowie i jest bardzo istotna z punktu widzenia zabezpieczenia podstawowych potrzeb mieszkańców regionu – podkreślił marszałek.

fot. i tekst: Małgorzata Sawicka

W załączniku lista 21 połączeń wznawianych przez samorząd województwa.