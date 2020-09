Uhonorowano zasłużonych dla województwa podlaskiego

Wicemarszałek Marek Olbryś witając gości podkreślił ich życiowe dokonania, które wniosły olbrzymi wkład w życie społeczne naszego regionu.

- Chciałbym przywitać liderów województwa podlaskiego, którzy wysławiają województwo podlaskie swoją osobowością, swoim zaangażowaniem w pracy na rzecz naszego województwa(...). Za to bym chciał bardzo serdecznie Państwu pogratulować, bo jesteście swoistymi ambasadorami naszego regionu. – podkreślił wicemarszałek - Chciałem Państwu pogratulować i mieć nadzieję, że będziecie nadal dobrze służyli drugiemu człowiekowi, a co za tym się wiąże naszemu województwu. Bardzo serdecznie za to Państwu dziękuję – mówił Marek Olbryś.