Udaremniono rekordowy przemyt na przejściu granicznym w Kuźnicy

Funkcjonariusze KAS i Straży Granicznej z polsko-białoruskiego przejścia granicznego w Kuźnicy, skontrolowali dwa polskie tiry wjeżdżające do Polski. W naczepach ciężarówek, zamiast deklarowanych desek, znajdowały się papierosy bez polskich znaków akcyzy.



W jednej z naczep wykryto 927,5 tys. paczek papierosów, w drugiej 918 tys. Szacunkowa wartość zabezpieczonych papierosów to blisko 27,6 mln zł.



Wobec 3 obywateli Polski (2 kierowców i ich zmiennika) wszczęto śledztwo, które prowadzą funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Do sprawy zabezpieczono papierosy oraz oba samochody ciężarowe. Zatrzymani mężczyźni w wieku 19, 21 i 55 lat, decyzją sądu, zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

źródło/fot.: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

oprac.: Władysław Tokarski