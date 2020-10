Uczczono pamięć błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki

- Powinniśmy pamiętać o błogosławionym ks. Jerzym. On oddał swoje życie za to, żebyśmy dzisiaj żyli w wolnej, niepodległej Polsce. To był nie tylko wspaniały kapłan, nie tylko wielki patriota, ale przede wszystkim wspaniały człowiek. Powinniśmy o tym pamiętać. Powinniśmy też przekazywać młodszym pokoleniom, co uczynił ksiądz Jerzy dla narodu polskiego - mówił marszałek. - Przesłanie „Zło dobrem zwyciężaj”, którym kierował się, jest ponadczasowe. To dowodzi, jak wspaniałym był człowiekiem i w jaki sposób podchodził do drugiego człowieka (…). Chciał, żeby te wszystkie przemiany, które nastąpiły w Polsce, nastąpiły w sposób pokojowy, żeby nie było żadnych ofiar i zawsze do tego w swoim przesłaniu dążył - podkreślał Artur Kosicki.

Wydarzeniem, które zapoczątkowało pracę duszpasterską ks. Jerzego wśród robotników była msza św. dla strajkujących pracowników huty „Warszawa”, odprawiona na prośbę kard. Stefana Wyszyńskiego 31 sierpnia 1980 r. Po wprowadzeniu stanu wojennego ks. Jerzy Popiełuszko zaangażował się w pomoc rodzinom internowanych i więzionych działaczy Solidarności. Swoją działalność duszpasterską i nauczanie oparł na przesłaniu: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”.

19 października 1984 r. ok godz. 22.00, w drodze powrotnej z Bydgoszczy, kapłan został zatrzymany przez funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Po brutalnym pobiciu przewieziono go na tamę we Włocławku, gdzie został wrzucony do Zalewu Wiślanego. Ciało ks. Jerzego odnaleziono 30 października.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 3 listopada 1984 r. w parafii pw. św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, gdzie został pochowany na przykościelnym placu.

6 czerwca 2010 roku podczas mszy beatyfikacyjnej odprawionej pod przewodnictwem abp Angelo Amato, ks. Jerzy Popiełuszko został ogłoszony błogosławionym kościoła katolickiego.

W poniedziałkowych uroczystościach uczestniczył także Józef Mozolewski, Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”.

Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się i wychował we wsi Okopy, k. Suchowoli (woj. Podlaskie). W jego rodzinnej miejscowości powstaje poświęcone mu muzeum.

Władysław Tokarski

fot. Marcin Nawrocki