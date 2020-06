Trzeźwo znaczy bezpieczniej

- Chcemy, aby na drogach województwa było bezpiecznie. Nietrzeźwi kierujący to jeden z najważniejszych problemów i staramy się na wszelkie możliwe sposoby go rozwiązywać: szkoląc odpowiedzialnych kierowców, działaniami profilaktycznymi, ostrzeżeniami, apelami, ale także kontrolami eliminującymi z ruchu tych stwarzających zagrożenie - powiedział wicemarszałek Marek Olbryś.

W siedzibie WORD w Łomży powitał wraz z dyrektorem Mirosławem Oliferukiem przedstawicieli pięciu komend z: Łomży, Grajewa, Kolna, Wysokiego Mazowieckiego i Zambrowa.

- Te kilkanaście tysięcy złotych to wcale nie tak mało w dobie oszczędności związanych z pandemią i nieprzypadkowo wydane pieniądze. Wcześniej zrobiliśmy rozeznanie w pięciu jednostkach policji z naszego regionu. Okazuje się, że mają coraz mniej problemów np. z odpowiedniej jakości pojazdami, a większe potrzeby w zakresie tego drobniejszego sprzętu - wyjaśnił Mirosław Oliferuk.

Kierowany przez niego WORD w Łomży już od 20 lat przekazuje policji zakupione przez siebie alkomaty.

Każda z komend otrzymała po dwa Promilery iBlow. Jak poinformował dyrektor Mirosław Oliferuk, to profesjonalne urządzenia, które w kilka sekund bez zużywania i wymiany ustnika pozwalają na dokonanie pomiaru i stwierdzenie czy kierowca może kontynuować jazdę czy powinien trafić na dokładniejsze badania na urządzeniach, których odczyt stanowi dowód w sądzie. Nowe alkomaty, wraz podarowanymi przez łomżyński WORD wcześniej, powinny zapewnić wyposażenie każdego radiowozu w pięciu komendach w sprzęt do przesiewowych badań na drogach.

- Dziękuję za alkomaty i za stałą bardzo dobrą współpracę z Urzędem Marszałkowskim oraz WORD-em w Łomży. To bardzo istotna dla nas pomoc. Zobowiązuję się, że sprzęt będzie dobrze wykorzystany - powiedział nadkomisarz Dariusz Matynka, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Białymstoku Jak dodał, każdego dnia - szczególnie w czasie weekendów - policjanci w województwie eliminują z ruchu od kilku do kilkunastu nietrzeźwych kierowców.

Wicemarszałek Marek Olbryś podkreślił rolę Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w szkoleniu dobrych kierowców i uzupełnianiu wyposażenia policji. Samorząd województwa podejmuje także inne działania na rzecz bezpieczeństwa na drogach.

- Kilka dni temu zarząd województwa zdecydował o przeznaczeniu 160 tysięcy złotych na zakup trzech radiowozów, które mają trafić do największych komend, czyli do Białegostoku, Łomży i Suwałk. Bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa to także dobre drogi i tu muszę wspomnieć o podpisaniu umowy na remont fragmentu DK 66 w Wysokiem Mazowieckiem czy zbliżającym się oddaniu do użytku obwodnicy Kupisk koło Łomży. To również karetki. Trzy kolejne planujemy przekazać jeszcze w czerwcu stacjom pogotowia ratunkowego - poinformował wicemarszałek Marek Olbryś.

Dyrektor Mirosław Oliferuk zapowiedział, że alkomaty nie będą ostatnim w tym roku zakupem dla policji, a gdy poprawi się sytuacja epidemiczna, łomżyński WORD zamierza zorganizować cykl imprez promujących reguły bezpieczeństwa wśród najmłodszych.

Maciej Gryguc

oprac. Aneta Kursa