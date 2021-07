Tłumy na pikniku rodzinnym w Tykocinie z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego

- Witam pana premiera w imieniu marszałka Artura Kosickiego, zarządu województwa i mieszkańców całego województwa podlaskiego, ziemi wielkokulturowej, gdzie obok siebie mieszkają Polacy, Tatarzy, Cyganie i Białorusini. Niech ten dzień, ten wieczór spędzony z naszymi rodzinami będzie wypoczynkiem i miłym wspomnieniem - mówiła Wiesława Burnos.

Gościa specjalnego witał również gospodarz: Mariusz Dudziński, burmistrz Tykocina:

- Rok temu w tym miejscu odwiedził nas prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda. Po tamtej wizycie mieszkańcy prosili mnie: panie burmistrzu, chcielibyśmy, aby jeszcze przyjechał do nas pan premier. I oto jest - mówił burmistrz.

Dodał, że Tykocin to małe miasteczko, ale jest tu specjalna energia, klimat, życzliwi, ciepli ludzie.

- Dziś będziemy rozmawiać o nowym programie, który takim miastom jak Tykocin, daje ogromne możliwości! Jest mi bardzo milo, że właśnie w naszym mieście pan premier o nim opowie - dodał burmistrz.

Czas na Polskę gminną i powiatową!

Program rządu, czyli Polski Ład, premier prezentował kilkukrotnie podczas czwartkowej wizyty w Podlaskiem, również podczas festynu.

- Polski Ład to program dla Tykocina. Tykocin ma wspaniałą historię, wspaniałą przeszłość, ale musi przed nim być również wspaniała przyszłość. Tykocin nie może być miastem tranzytowym. To miejsce, w którym ludzie mają mieć możliwość żyć, mieszkać, kształcić się - mówił Mateusz Morawiecki. - W czasach naszych poprzedników nikt nie myślał o Tykocinie, Kolnie, Szczuczynie, Czarnej Białostockiej i wielu innych miastach czy miasteczkach. Nikt nie myślał, bo poprzednia władza takimi miastami się nie interesowała. Chcemy, oczywiście, aby wielkie miasta dalej się pięknie rozwijały, ale wiele naszych inwestycji w szkoły, drogi, szpitale, zabytki, tak piękne, jak ten przed mną, wiele środków budżetowych przeznaczamy na takie gminy jak wasza, na powiaty. Polski Ład zaczyna się tam, gdzie wasze marzenia – mówił Mateusz Morawiecki.

Podkreślił, że przyszedł teraz czas na rozwój Polski gminnej i powiatowej.

- Naszym podstawowym celem jest, aby wszyscy młodzi ludzie chcieli tu żyć, pracować, uczyć się, a jak wyjadą, aby chcieli tutaj wracać - stwierdził szef rządu. - Możemy osiągnąć to, co jest marzeniem milionów polskich rodzin - poziom życia taki, jak jest na Zachodzie. Nigdy nie byliśmy tak blisko, jak po tych ostatnich pięciu latach.

Kolejki smakoszy

Na pikniku w Tykocinie nie brakowało atrakcji. Na pewno było smacznie! Jedną z atrakcji była degustacja produktów lokalnych, przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. Do ich stoisk ustawiały się kolejki smakoszy, skuszonych zapachem babki, bigosu, kaszanki i ciast. Z kolei u producentów lokalnych można było zaopatrzyć się w pyszne miody, sery, a nawet kosmetyki naturalne. Na łasuchów czekał również tort, lody i darmowa grochówka serwowana przez żołnierzy.

Dużą popularnością cieszyły się pokazy filmów w 5D czy wizyty w wirtualnej kabinie Green Velo. Tłumy widzów oklaskiwały również pokazy grupy rekonstrukcyjnej „Szare szeregi”.

Mnóstwo dobrej zabawy czekało na dzieci: dmuchane zamki, zjeżdżalnie, ogromna huśtawka. Maluchy mogły zajrzeć do wozów bojowych, udostępnionych przez Straż Pożarną, 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy czy Podlaski Oddział Straży Granicznej.

Badania i szczepienia przeciwko COVID-19

Festyn stanowił również świetną okazję, by zadbać o zdrowie. Na miejscu można było wykonać badania profilaktyczne, takie jak pomiar ciśnienia krwi, poziom cukru w organizmie oraz skorzystać z porad specjalistów z Białostockiego Centrum Onkologii. A w specjalnie przygotowanym punkcie medycy wykonywali chętnym szczepienia przeciwko wirusowi COVID-19.

Podczas pikniku można było również dowiedzieć się, jak i na co wykorzystać wsparcie unijne. Uczestnikom zabawy porad udzielali specjaliści do spraw fundusz europejskich z urzędu marszałkowskiego. Swoje stoiska prezentowały również jednostki podległe samorządowi województwa: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej czy Książnica Podlaska. Uczestnikom do zabawy przygrywały kapele ludowe.

Na piknik zaprosili Artur Kosicki, marszałek województwa oraz Mariusz Dudziński, burmistrz Tykocina.

Barbara Likowska-Matys

red.: Małgorzata Sawicka

fot.: Mateusz Duchnowski