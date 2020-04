Szkolni wolontariusze pomogą potrzebującym w czasie epidemii

Wolontariusze ze szkolnego koła wolontariatu Zespołu Szkół Społecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10” w Białymstoku oferują różnego rodzaju pomoc – od szycia maseczek dla szpitali, zbierania sprawnych, niewykorzystanych laptopów dla dzieci, gotowania posiłków po gotowość zrobienia zakupów dla seniorów.

Jak informuje Ewa Tyburczy, opiekunka koła, uczniowie zdają sobie sprawę, że w tak trudnym czasie zapotrzebowanie na pomoc jest szczególnie duże, nie chcemy więc siedzieć z założonymi rękami oraz apeluje do wszystkich, którzy takiej pomocy potrzebują, by zgłaszali się do wolontariuszy, którzy w miarę możliwości podejmą się wsparcia.

Młodzież wraz z opiekunami zorganizowała się sprawnie i podczas videokonferencji za pośrednictwem Skype wspólnie omówili zadania i cele. Jak mówi Julia Hermanowicz, wolontariuszka, aktualnie sytuacja na świecie jest bardzo poważna, wszyscy jesteśmy zamknięci w domach, jednak nie oznacza to, że nie możemy sobie pomagać i zawsze znajdzie się sposób, żeby zrobić coś dobrego dla kogoś, kto aktualnie tego potrzebuje. Nie chodzi tu tylko o pomoc materialną, ale też wsparcie psychiczne. Jak dodaje zaistniała sytuacja jest dla nas wszystkich nowa, a niektórzy są nią dotknięci szczególnie mocno. Podkreśla, że mamy teraz szansę na pokazanie, jak silne są relacje międzyludzkie oraz jak ważna jest wzajemna pomoc i wsparcie. To czas, aby pomyśleć o innych, którzy walczą o życie swoje lub innych.

Wolontariusze odpowiadając na apel lekarzy ze szpitala MSWiA, zadeklarowali pomoc w szyciu maseczek i będą zachęcać do włączenia się do tej akcji inne osoby.

Uczniowie zaangażowali się również, aby wesprzeć biedne rodziny, którym zbierają używane, sprawne laptopy, by umożliwić ich dzieciom dostęp do nauczania online. W tym celu współpracują z białostockim Stowarzyszeniem „Droga”, którego działalność koncentruje się na pomocy najuboższym. Ponadto są chętni by pomagać podopiecznym organizacji w nauce, w szczególności tym, którzy mają trudności w opanowaniu materiału na lekcje.

Uczniowie oferują stowarzyszeniu oraz szpitalom swoją gotowość w przygotowaniu ciepłych posiłków i dostarczeniu ich.

Wolontariusze chcą w tym trudnym czasie epidemii wesprzeć seniorów. Jak podkreśla Ewa Tyburczy, warto pomyśleć o osobach starszych - babciach i dziadkach, o samotnych, chorych, koleżance i koledze z klasy czy innych osobach, którym trudno odnaleźć się w nowej rzeczywistości i po prostu z nimi porozmawiać – przez telefon lub online. Taka rozmowa może okazać się naprawdę bardzo potrzebna i pomóc tym osobom w przetrwaniu trudnych chwil.

Mimo epidemii, młodzi chcą się też angażować w ważne międzynarodowe akcje, od których może zależeć przyszłość całej ludzkości. Do takich należy planowany na 3 kwietnia Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, który – w sytuacji pandemii – przenosi się do internetu. „ Kryzys klimatyczny nie ustanie na czas pandemii COVID-19. Każdy kryzys wymaga działań adekwatnych do jego skali. Nie możemy więc czekać” – piszą organizatorzy na swoim profilu na FB. Uczestnicy akcji będą przyłączać się do akcji, publikując swoje zdjęcie z transparentem #ClimateStraikOnline.

Osoby lub instytucje, którym szkolni wolontariusze mogliby pomóc, mogą zgłaszać swoje potrzeby na adres e-mail: tyburczy.ewa@gmail.com

Źródło/Fot.: Zespół Szkół Społecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10”

oprac. Cezary Rutkowski