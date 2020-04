Święty Ogień dotarł do naszego regionu

Dla prawosławnych wiernych Święty Ogień ma ogromne znaczenie duchowe i religijne. Traktowany jest bowiem jako znak obecności Boga w ich domach. Jest to na pewno szczególnie ważne w te trudne dni, które obecnie wszyscy przeżywamy. Stąd decyzja marszałka Artura Kosickiego i Zarządu Województwa o zaangażowaniu się w sprowadzenie Świętego Ognia do Polski i naszego regionu. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Historyczne wydarzenie

W tym roku transport Świętego Ognia z Izraela do Polski niemal do ostatniej chwili stał pod znakiem zapytania. Wszystko przez epidemię koronawirusa i związane z nią ograniczenia w podróżowaniu. Jednak pomimo skomplikowanej sytuacji, udało się dostarczyć ogień wiernym. Za okazaną pomoc podziękowała w specjalnym komunikacie Kancelaria Metropolity Sawy: „Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski w imieniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, dziękuje Panu Prezydentowi, Panu Premierowi i Marszałkowi Województwa Podlaskiego za okazaną pomoc w dostarczeniu św. Ognia do Polski”.

Odbierając Święty Ogień abp białostocki i gdański Jakub podziękował Zarządowi Województwa Podlaskiego i Kancelarii Prezydenta RP za zaangażowanie w sprowadzenie Świętego Ognia, mimo tegorocznych warunków w związku z epidemią koronawirusa. Podkreślił wagę tego wydarzenia dla wiernych kościoła prawosławnego.

Z kolei Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego podkreślił, że wydarzenie ma w tym roku wyjątkowy wymiar historyczny i symboliczny.

– Jesteśmy świadkami historycznego wydarzenia. Po raz pierwszy w historii Zarząd Województwa Podlaskiego, który mam zaszczyt reprezentować jako marszałek, pomógł prawosławnym chrześcijanom w sprowadzeniu Świętego Ognia z Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Wiemy, jak ważne jest to wydarzenie dla wiernych Kościoła Prawosławnego, których większość mieszka właśnie w województwie podlaskim. W dobie walki z koronawirusem, w tym trudnym czasie, tym bardziej ma to symboliczny wymiar i wyjątkowe znaczenie – mówi Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

– Cieszę się, że już po raz kolejny, w tym wyjątkowym dla prawosławia dniu, ten ogień dociera do Polski dzięki wsparciu Pana Prezydenta Andrzeja Dudy i jego kancelarii we współpracy z Urzędem Marszałkowskim i Marszałkiem Województwa Podlaskiego. Myślę, że to jest symboliczne, że jesteśmy razem, że tworzymy narodową wspólnotę, że możemy na siebie liczyć i że się wspieramy – powiedział Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, i przekazał w imieniu prezydenta, życzenia zdrowia, optymizmu, radości, rodzinnego ciepła i wzajemnej troski, wiernym kościoła prawosławnego oraz wiernym innych obrządków wschodnich.

– Szczególnie w tym trudnym czasie, wtedy kiedy walczymy z epidemią, w czasie w którym jesteśmy można powiedzieć, w takiej narodowej kwarantannie, ale niech te Święta Wielkanocne, umocnią ufność, pomyślną przyszłość i możliwość szybkiego spotkania się w szerszym gronie z wszystkimi bliskimi, a jednocześnie Pan Prezydent prosi, żeby pamiętać też o tych, którzy są starsi, o tych, którzy potrzebują pomocy i wsparcia. Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał – przekazał minister Kwiatkowski.

Wicemarszałek Stanisław Derehajło zaznaczył, jak istotne dla mieszkańców regionu wyznania prawosławnego jest przekazanie ognia. Nie krył radości, że mógł się do tego przyczynić. – Bardzo się cieszę, że mogliśmy sprowadzić ogień święty z Jerozolimy do Polski, że przyjeżdża do województwa podlaskiego, do Białegostoku. Jestem dumny z tego, że patronat nad tym wydarzeniem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda i szczęśliwy, że Zarząd Województwa Podlaskiego, w którym mam zaszczyt zasiadać, mógł sfinansować ten przelot – podkreślał.

Święty Ogień z Jerozolimy transportowany jest do wielu krajów. Do Białegostoku dotarł w godzinach wieczornych w sobotę (18.04), by trafić do tutejszych wyznawców prawosławia przez rozpoczęciem uroczystości paschalnych. W przekazaniu ognia z Jerozolimy w kurii Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku wzięli udział: Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego oraz wicemarszałek Stanisław Derehajło.

To nie jedyne takie przedsięwzięcie obecnego Zarządu Województwa Podlaskiego. W grudniu ubiegłego roku włączył się bowiem w akcję przekazania Betlejemskiego Światełka Pokoju tuż przed Świętami Bożego Narodzenia.

Tajemnica Świętego Ognia



Święty Ogień pojawia się samoistnie w mistyczny sposób w prawosławną Wielką Sobotę w Grocie Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Stamtąd rozwożony jest po całym świecie.



Pierwsze informacje o cudzie zstępowania ognia pochodzą z IV wieku. Ma on miejsce zawsze w Wielką Sobotę, w przededniu prawosławnej Wielkanocy w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Patriarcha Jerozolimy odmawia wówczas w Grocie Grobu Pańskiego specjalną modlitwę oczekując na zejście z nieba ognia. Czasem to trwa kilka minut, czasem kilka godzin. Po pojawieniu się ognia, patriarcha przekazuje go czekającym w Bazylice wiernym.



Izabela Smaczna-Jórczykowska

Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa Podlaskiego



