Święto 42. Pułku Piechoty

42. Pułk Piechoty, stacjonujący do 1939 r. w koszarach przy ul. Traugutta, był jednostką wojskową, która odegrała znaczącą rolę w historii przedwojennego Białegostoku i ówczesnego województwa białostockiego. Jego sportowcy byli m.in. założycielami klubu Jagiellonia.

Kwiaty pamięci

Niedzielne uroczystości rozpoczęła msza św. w intencji żołnierzy, oficerów i ich rodzin w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Białymstoku. Po jej zakończeniu złożono kwiaty przy pobliskiej tablicy upamiętniającej miejsce stacjonowania żołnierzy tej jednostki oraz przy Pomniku-Znaku Pamięci Polskiej Golgoty Wschodu.

Do końca obecni w przestrzeni Białegostoku

Następnie uczestnicy spotkania udali się do Parku im. Konstytucji 3 Maja. Tam, przy pomniku poświęconym 42. Pułkowi Piechoty, odbył się uroczysty apel. W jego trakcie został odczytany list marszałka Artura Kosickiego, który podkreślił rolę oficerów i żołnierzy w historii naszego miasta i województwa:

- "Przybyli oni do Białegostoku w glorii zwycięzcy w wielu bitwach wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. A gdy ucichł huk armat, owocnie włączyli się w tworzenie pokojowego życia Białegostoku, będąc do końca swojego istnienia obecni w różnych obszarach miejskiej przestrzeni. Sport, kultura i edukacja to dziedziny, w których 42. Pułk Piechoty najbardziej przysłużył się rozwojowi Białegostoku i regionu” – napisał Artur Kosicki.