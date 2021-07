Świąteczne wsparcie dla kombatantów

Jak podkreślał płk Sławomir Kocanowski, żołnierze 1PBOT od początku istnienia formacji opiekują się żołnierzami Armii Krajowej.

Radości z wizyty i z otrzymanych upominków nie krył kpt. Jan Bielenia.

- To ogromne wyróżnienie. Serdecznie dziękuję za prezenty i za opiekę, jaką my weterani jesteśmy teraz otoczeni. Żołnierze kontaktują się z nami regularnie, dzwonią i oferują pomoc. To dla nas bardzo wiele znaczy – mówił.