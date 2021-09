Suwalszczyzna wypięknieje dzięki funduszom unijnym. Powstaną nowe tereny rekreacyjne

- Okolice Sejn i Suwałk to idealne tereny do wypoczynku, tym cenniejsze są to inwestycje – mówił wicemarszałek Marek Olbryś. - W małych miejscowościach często możliwości spędzania wolnego czasu są dość ograniczone, a miejsca do rekreacji i uprawiania sportów są ważne i potrzebne. Jako zarząd województwa chcemy wypełnić tę lukę, dlatego chętnie wspieramy takie projekty - dodał Marek Malinowski.

Dzięki dotacji, Ochotnicza Straż Pożarna w Gibach zagospodaruje zaniedbany teren przy szkole podstawowej i wybuduje tam plac zabaw z siłownią zewnętrzną. Ułoży kostkę betonową i płyty amortyzujące upadki. Zamontuje lampy, ławki, elektroniczną tablicę informacyjną i zasadzi zieleń. Na placu znajdą się: urządzenia fitness, stół z planszami do gry w chińczyka i szachy, betonowy stół do tenisa stołowego, a także zabawki dla dzieci. Koszt tej inwestycji to 262 tys. zł, dofinansowanie – 196 tys. zł.

Z kolei gmina Suwałki utworzy miejsce do rekreacji nad jeziorem Okmin, w miejscowości Osowa. Wybudowany zostanie pomost pływający w kształcie litery T, który zostanie wyposażony w ławeczkę, drabinki, knagi do cumowania, stojak na wędki oraz drążki do nauki pływania. Obok powstanie parking ze stojakami na rowery. Na drodze będzie też zamontowany szlaban blokujący dostęp do jeziora w miejscu wysokiej skarpy. Gmina zapłaci za te prace 174 tys. zł, a dotacja pokryje 130 tys. zł.

Natomiast przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach powstanie siłownia zewnętrzna. Zostaną tam zamontowane urządzenia: wyciskanie siedząc/wyciąg górny, prasa nożna, orbitrek, rower, stacja street workout'u, drabinki, biegacz. W ramach inwestycji będzie również wybudowany parking i zamontowane oświetlenie energooszczędne. Wartość tego projektu sięga 336 tys. zł, a dofinansowanie – 200 tys. zł.

Anna Augustynowicz, Barbara Likowska-Matys