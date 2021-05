Studenci Politechniki Białostockiej projektują ogród dla pacjentów Szpitala w Choroszczy

- Taka współpraca to znakomita okazja dla naszych studentów z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku do wdrożenia wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych w praktyce - mówi dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Białostockiej.

Chodzi o urządzenie profesjonalnego miejsca do relaksu dla pacjentów SPP ZOZ w Choroszczy. Nowoczesny, na miarę XXI wieku, choć także położony w zabytkowym kompleksie dziewiętnastowiecznej fabryki włókienniczej Moesów, budynek spełnia wszelkie rygorystyczne normy i oferuje zdecydowanie lepsze warunki chorym. Przeniosły się do niego już trzy oddziały: ogólnopsychiatryczny V, ogólnopsychiatryczny VI, oddział leczenia zaburzeń nerwicowych. Między dwoma skrzydłami oddanego do użytku w styczniu tego roku budynku, ułożonymi w literę L, znajduje się teren o powierzchni blisko 1500 m kw.

- Jest idealny na urządzenie ogrodu, takiego z prawdziwego zdarzenia, aby pacjenci mogli tu wypoczywać, spędzać wolny czas, spotykać się z rodzinami - mówi Ewa Zgiet, dyrektor szpitala.

SPP ZOZ w Choroszczy zwrócił się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z prośbą o dofinansowanie zakupu sadzonek kwiatów, krzewów i drzew do planowanego ogrodu. Wniosek wymagał profesjonalnie wykonanego projektu ogrodu. Stąd pomysł na nawiązanie współpracy z Politechniką Białostocką, a konkretnie z Wydziałem Budownictwa i Nauk o Środowisku, na którym działa kierunek architektura krajobrazu. Wykładowcy od razu entuzjastycznie podeszli do pomysłu - wszak studenci będą wykonywać projekt, który ma szansę zostać w 100 procentach zrealizowany i podziwiany. Studenci wraz z wykładowcami odwiedzili szpital, obejrzeli teren, otrzymali ważne wskazówki - nie może być to bowiem zwykły ogród. Musi być wyjątkowy: zielony przez cały rok, radosny, optymistyczny i przede wszystkim bezpieczny.

Prace projektowe już trwają. We wtorek, 18 maja, Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ i Politechnika Białostocka podpiszą porozumienie dotyczące urządzania, pielęgnacji i ochrony terenów zielonych.

- Jednym z punktów porozumienia są działania edukacyjne w zakresie pielęgnacji i ochrony terenów zielonych, edukacja przyrodnicza, doradztwo w planowaniu zagospodarowania terenów zielonych - to, czego praktycznie uczą się studenci kierunku architektura krajobrazu - zdradza dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Białostockiej. - Cieszę się, że Politechnika może mieć wpływ na ukształtowanie pięknych historycznych terenów i wesprzeć Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Choroszczy w tak trwały sposób.

źródło: Politechnika Białostocka

oprac.: Paulina Dulewicz