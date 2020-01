Spotkanie opłatkowe w Drohiczynie

- W duchu radości i godności dzieci bożych gromadzimy się dzisiaj w Drohiczynie, aby zasłuchać się w orędzie pokoju Nowo Narodzonego Jezusa - przywitał zgromadzonych gości Kanclerz i Wikariusz Generalny diecezji ks. prał. Zbigniew Rostkowski. W dalszej części nawiązał do przypadającej w tym roku 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II oraz 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Kanclerz przywołał także hasło obecnego Roku Duszpasterskiego w Polsce, które brzmi "Wielka tajemnica wiary".

Zebrani mieli możliwość wysłychania referatu ks. prof. Waldemara Chrostowskiego pt. "Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”, w którym kapłan podjął istotny temat z punktu widzenia kulturowego i wiary chrześcijańskiej. Nie trzeba nikogo przekonywać, zdaniem prelegenta, iż w centrum dzisiejszej debaty ideologicznej, politycznej, kulturowej, religijnej znalazła się rodzina i małżeństwo. Jedno i drugie ma ścisły związek z człowiekiem i odpowiedzią na pytanie: kim on jest? Aktualnie mamy do czynienia z tendencjami, nurtami, które - jak zauważał profesor - wcześniej nie przychodziły do głowy. Zarówno koncepcja kobiety i mężczyzny, jak i wartości z nią związane zostały mocno zakwestionowane. Jak wskazał prelegent, obrazem Boga w człowieku jest zarówno to, co duchowe, jak i to co cielesne.

W dalszej części spotkania Ewa Besztak, starosta Powiatu Węgrowskiego w towarzystwie wicestarosty węgrowskiego Marka Renika oraz przewodniczącego Rady Powiatu Węgrowskiego Leszka Redosza złożyła życzenia na ręce ks. bpa Piotra Sawczuka oraz bpa Antoniego Dydycza. Natomiast ks. bp Piotr Sawczuk podziękował wszystkim za przybycie oraz podkreślił potrzebę pielęgnowania tradycji, do której niewątpliwie zalicza się tego typu spotkanie.

Po odczytaniu Słowa Bożego przez ks. kan. Jarosława Rzymskiego, notariusza Kurii, zgromadzeni mieli okazję przełamać się białym chlebem oraz złożyć sobie świąteczne życzenia. Spotkanie zakończyła wspólna agapa.

Uroczysty opłatek w Drohiczynie uświetnił występ białostockiego Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji pod dyrekcją prof. dr hab. Wioletty Miłkowskiej.



źródło: drohiczynska.pl/oprac.aa