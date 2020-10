Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Cel jest taki, aby ograniczyć konieczność przemieszczania się i umożliwić unikanie zatłoczonych miejsc przez osoby powyżej 70. roku życia.

22 505 11 11 – dedykowana infolinia

Dzwoniąc na numer telefonu 22 505 11 11 osoby starsze mogą poprosić o pomoc. Chodzi m.in. o zakupy spożywcze, dostarczanie artykułów higienicznych, ale także wizyty u lekarza czy wyprowadzenie psa. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. Gmina wskaże pracownika, który zajmie się bezpośrednio pomocą dla konkretnej osoby w wieku 70+.

Własny portal i godziny w sklepach

Dodatkowo uruchomiony został portal: wspierajseniora.pl. Za jego pośrednictwem mogą się zgłaszać nie tylko seniorzy potrzebujący pomocy, ale także wolontariusze, którzy chcą im pomóc.

Jednocześnie przypominamy, że od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00 w sklepie, drogerii, aptece oraz na poczcie mogą przebywać wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.

Podlaskie dla seniora

W regionie jest zainteresowanie tą formą pomocy - zarówno ze strony seniorów, jak i wolontariuszy. W samym tylko Białymstoku do tej pory odnotowano kilkadziesiąt zgłoszeń. Osoby chcące dołączyć do akcji #WspierajSeniora, mogą to zrobić wypełniając ankietę - link do trony Wspieraj Seniora lub osobiście, zgłaszając się do lokalnego ośrodka pomocy.



oprac. Anna Augustynowicz

fot. archiwum/Kamil Timoszuk