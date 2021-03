Samorząd Województwa Podlaskiego upamiętnił 32. rocznicę ocalenia Białegostoku

32 lata temu, 9 marca 1989 roku przy ul. Poleskiej w Białymstoku doszło do wykolejenia się pięciu cystern przewożących chlor. Życie mieszkańców miasta oraz okolic było zagrożone, ponieważ chmura śmiercionośnej substancji mogła zabić tysiące osób. We wtorkowy poranek (9.03) marszałek Artur Kosicki oraz Bogusław Dębski, przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego upamiętnili to wydarzenie przed Pomnikiem-Krzyżem przy torach znajdującym się w miejscu katastrofy.