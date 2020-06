Ruszają Matury 2020. Dziś egzamin z języka polskiego

Uczniowie od godziny 9 piszą test z języka polskiego na poziomie podstawowym. W Podlaskiem przystąpiło do niego 10,5 tys. absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, w całej Polsce to ponad 278 tys. uczniów. Zdający są podzieleni na niewielkie grupy, do szkoły wchodzą różnymi wejściami. Muszą też przestrzegać obowiązku zasłaniania ust i nosa i korzystać z własnych przyborów.

We wtorek (9.06) uczniowie przystąpią do matury z matematyki, a w środę (10.06) z języka angielskiego. Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 29 czerwca. Część ustna będzie trwała od 15 do 29 czerwca (oprócz 21 i 28 czerwca) i będzie przeprowadzana wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Absolwenci szkół średnich, którzy z jakichś względów nie będą mogli zdawać egazminów teraz, mają możliwość przystąpienia do nich w dn. 8-14 lipca, kiedy to zaplanowano sesję dodatkową. Wyniki obu znane będą przed 11 sierpnia.

Anna Augustynowicz