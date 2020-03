Rusza laboratorium Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB) wykrywające koronawirusa

Materiał biologiczny pobrany od pacjentów z podlaskich szpitali z podejrzeniem choroby zakaźnej COVID-19 będzie przyjmowany całodobowo, a testy będą wykonywane w pracy zmianowej.

Do badań wykorzystany zostanie "złoty standard" w biologii molekularnej, jakim jest ilościowy PCR w czasie rzeczywistym. Analiza trzech genów wirusa SARS-CoV-2 będzie przeprowadzona w oparciu o testy cechujące się bardzo wysoką czułością w celu precyzyjnej diagnostyki wirusa.



"Na etapie wdrażania metody przepustowość badań zaplanowano na 200 testów dziennie, a docelowo liczba ta wzrośnie do 500 analiz na dzień"- informuje biuro prasowe UMB.

Obecnie w Białymstoku wykonuje się ok. 100 testów na dobę.

W województwie podlaskim do tej pory stwierdzono 32 przypadki zakażenia koronawirusem.





Pamiętaj!!!

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w rejonie występowania koronawirusa i miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną. Należy stosować zasady higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na specjalnej stronie gov.pl



źródło: rzecznik UMB

oprac. Aneta Kursa