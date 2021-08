Rozwój powiatu sejneńskiego a pozyskiwanie środków – konferencja w Sejnach

Konferencję zdominował temat pozyskiwania środków na inwestycje, zarówno z funduszy unijnych, jak też środków samorządu województwa.

Podczas wystąpienia dotyczącego polityki rozwoju UE i Polski, Krzysztof Jurgiel przekonywał o tym, jak ważna jest współpraca na wszystkich szczeblach administracji.

- W czerwcu zakończyły się prace nad dwoma pakietami legislacyjnymi, na podstawie których gminy i powiaty będą czerpały środki na dalszy rozwój. Naszym zadaniem jest dzisiaj, aby te dokumenty zaprezentować, zachęcić do współpracy z parlamentarzystami, z marszałkiem województwa z rządem tak, aby powiat sejneński i gminy tego powiatu jak najwięcej z tego wszystkiego skorzystały – mówił Krzysztof Jurgiel.

Marszałek województwa informował o większych niż w poprzedniej perspektywie, kwotach będących do dyspozycji m.in. samorządów w ramach programów operacyjnych.

- Jest to o 50 mln euro więcej dla naszego województwa w ramach programu regionalnego, w sumie 1,251 mld euro. To środki, które tutaj zostaną, między innymi też w Sejnach. Również program operacyjny polski wschodniej na następne lata ma zwiększoną alokację - o 20 mln euro. Tylko nieliczne województwa mają większą ilość funduszy, jeśli chodzi o politykę regionalną. To świadczy o tym, że jesteśmy bardzo dobrze postrzegani z perspektywy rządu oraz współpracy z Komisją Europejską – podkreślał marszałek.