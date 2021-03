Rozpoczął się Wielki Tydzień

Jak podkreśla ks. Jerzy Sokołowski, proboszcz parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, Triduum Paschalne to „czas święty”.

- W mentalności ludzkiej jest przekonanie, że Wielkanoc to Niedziela Wielkanocna i drugi dzień świąt. Jednak uroczystości obejmują całe Triduum Paschalne, będące jedną wielką liturgią oraz Oktawę Wielkanocną – zaznacza kapłan.

Wielki Czartek

To początek Triduum Paschalnego i szczególne święto kapłanów. Rankiem w kościołach święci się oleje, które służą przy udzielaniu sakramentów chrztu, święceń kapłańskich, namaszczenia chorych. Księża odnawiają przyrzeczenia kapłańskie.

Przed rozpoczęciem wieczornej liturgii, opróżnia się tabernakulum, które pozostaje puste aż do Nocy Zmartwychwstania Pańskiego. Wielkoczwartkowa msza św. symbolizuje Ostatnią Wieczerzę, podczas której Jezus ustanowił kapłaństwo służebne. Po homilii celebrans dokonuje obrzędu umywania nóg: umywa i całuje stopy dwunastu mężczyzn. To nawiązanie do gestu Jezusa i symbol służebności Kościoła. Po mszy rusza procesja do tzw. ciemnicy. Tam rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu.

Wielki Piątek

Wielki Piątek to dzień bez eucharystii. Po południu odbywa się Liturgia Męki Pańskiej. Centralnym jej wydarzeniem jest adoracja Krzyża, po której następuje procesja do Grobu Pańskiego.

W Kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego procesja ta ma szczególny charakter. W świątyni znajduje się kaplica stanowiąca replikę Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

- Jako jedna z nielicznych parafii nie musimy budować Grobu Pańskiego przed Wielkanocą. U nas Wielkanoc jest przez cały rok – mówi ks. Jerzy Sokołowski. - Kaplica to miejsce szczególnie nie tylko dla naszych parafian. Kierują się w tam wszyscy, którzy odwiedzają nasz kościół.

Pomysłodawcą budowy repliki był budowniczy całej świątyni - ks. Tadeusz Krawczenko. Podobnie jak w oryginale, do środka wchodzi się przez tzw. Przedsionek Anioła, którego nazwa nawiązuje do przesłania o aniele, który obwieścił zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Dalej znajduje się druga komora imitująca miejsce, gdzie złożony został pan Jezus. W białostockim kościele w tym miejscu znajdują się relikwie – kamień z Grobu Pańskiego.

Wielka Sobota

To dzień ciszy i oczekiwania. Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych. Święcona jest też woda, która przez cały rok będzie służyła przede wszystkim do chrztu. Wierni odnawiają swoje przyrzeczenia chrzcielne. To, obok Wielkiego Piątku, jeden z dwóch dni w roku, kiedy nie jest sprawowana msza św.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego i Oktawa Wielkiej Nocy

Wielkanoc zaczyna się już w sobotę, po zachodzie słońca, od liturgii światła. Tej nocy, po blisko pięćdziesięciu dniach, powraca uroczysty śpiew „Alleluja”. Rozpoczyna się Oktawa Wielkiej Nocy. W niedzielny poranek odbywa się procesja rezurekcyjna i sprawowana jest uroczysta eucharystia.

Ostatnim dniem Oktawy Wielkiej Nocy jest Biała Niedziela, zwana także Niedzielą Miłosierdzia Bożego.

- Wielkanoc obchodzimy na wiosnę, kiedy wszystko ożywa, kwitnie. To symbolika paschalna, czyli przejście ze śmierci do życia. Tak jak Chrystus powstał z martwych, tak cały wszechświat budzi się do życia – mówi ks. Sokołowski. - To symbolika odnosząca się do raju utraconego. Chrystus, jako drugi Adam, wychodzi z grobu i zaczyna się wiosna dla całego świata.





tekst i fot.: Małgorzata Sawicka

red.: Anna Augustynowicz

video: Piotr Januszewicz