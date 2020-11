Rozkład jazdy PKP Intercity na sezon 2020/2021 dla województwa podlaskiego

Od czerwca 2021 r. kilka nowych miejscowości uzyska dostęp do usług PKP Intercity. Pociąg TLK Biebrza pojedzie w wydłużonej relacji Gdynia – Warszawa przez Olsztyn, Białystok, Bielsk Podlaski, Hajnówkę, Czeremchę i Siemiatycze, zapewniając mieszkańcom tych miejscowości bezpośredni dojazd do Warszawy. Podniesie się komfort podróżowania z i do Białegostoku, ponieważ już większość połączeń (8 z 11) będzie w kategorii InterCity (IC). Mieszkańcy m.in. Grajewa i Białegostoku zyskają dodatkowe połączenie nad morze dzięki temu, że pociąg IC Podlasiak z Ełku do Szczecina będzie teraz całorocznie miał wydłużoną relację do Świnoujścia.

Trwająca epidemia i związane z tym ograniczenia wprowadzane w sferze publicznej przyczyniają się do mniejszego zapotrzebowania na podróże koleją. W związku z tym PKP Intercity na podstawie prowadzonych na bieżąco analiz frekwencji w swoich pociągach może wprowadzać zmiany w siatce połączeń, dostosowując ofertę do aktualnego zainteresowania.

Nowy rozkład jazdy uwzględnia także zmiany, które zapewnią optymalne kursowanie pociągów podczas modernizacji linii kolejowych. Rozpoczyna się modernizacja linii kolejowej nr 6 na odcinku Kietlanka – Białystok. Pomiędzy Kietlanką a Łapami ruch pociągów prowadzony będzie jednotorowo, jednak siatka połączeń została opracowana tak, aby mimo dużych utrudnień zachować dojazdy z i do Białegostoku bez konieczności uruchamiania zastępczej komunikacji autobusowej. Modernizacja wymusza ograniczenie liczby połączeń między Białymstokiem a Warszawą z 11 do 8. Warto podkreślić, że niemal wszystkie (7 z 8) będą w kategorii IC, co przełoży się na wygodę podróży.

Prace będą odbywać się na linii nr 38 na odcinku Ełk – Giżycko, przez co od marca 2021 roku pociągi między Olsztynem a Białymstokiem (IC Rybak, TLK Biebrza) kursować będą przez Szczytno i Pisz, a IC Mamry z Wrocławia skończy bieg w stacji Giżycko.

Jak informuje przewoźnik, zgodnie z obowiązującymi przepisami w pociągach przewoźnika może być zajętych jednocześnie, co najwyżej 50 proc. miejsc do siedzenia. Spółka na bieżąco monitoruje frekwencję we wszystkich swoich pociągach. Widząc zwiększone zainteresowanie połączeniami, w miarę możliwości podejmuje decyzje o wzmocnieniu ich dodatkowymi wagonami nie dopuszczając do przekroczenia limitu zajętości 50 proc. miejsc.

W trosce o bezpieczeństwo podróży, PKP Intercity ściśle kontroluje poziom zajętości miejsc nie tylko w poszczególnych relacjach, ale także na każdym odcinku podróży. Dlatego też cały czas obowiązkowa jest rezerwacja miejsc we wszystkich kategoriach pociągów.

PKP Intercity funkcjonuje w reżimie sanitarnym, dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa podróżnym i pracownikom. Od dnia, w którym potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce, do końca października pociągi PKP Intercity przewiozły ponad 16 mln osób i do tej pory nie odnotowano przypadku, w którym zakażenie byłoby następstwem podróży pociągiem.

Na pokładach pociągów obowiązuje zakrywanie ust i nosa podczas trwania całej podróży. Każdy skład przewoźnika jest dezynfekowany i czyszczony po zakończeniu przejazdu. Od marca do października 2020 r. wykonano ponad 260 tysięcy dezynfekcji.

Kierownicy pociągów i konduktorzy są wyposażeni w środki ochrony indywidualnej i utrzymania higieny osobistej - maseczki i rękawiczki ochronne oraz żele do mycia i dezynfekcji rąk. Ich kontakt z podróżnymi podczas kontroli biletów, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych terminali konduktorskich, odbywa się z zachowaniem bezpiecznego dystansu.

źródło: PKP Intercity, oprac. Małgorzata Sawicka