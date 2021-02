Rail Baltica. Stacja Białystok zmienia się dla podróżnych

Na torach stacji Białystok pracuje ciężki sprzęt i specjalistyczne ekipy. Widać pierwsze efekty działań związanych z modernizacją stacji. Przed dojazdem do peronów od strony Czyżewa wykonawca szykuje miejsce na nowe tory. Przygotowywany jest też teren pod budowę budynku Lokalnego Centrum Sterowania. Usuwane są kolizje podziemnych instalacji przebiegających na budowie.

Pomiędzy stacją Białystok Starosielce i przystankiem Białystok Nowe Miasto powstaje nowa łącznica kolejowa. Dodatkowy, około kilometrowy odcinek toru usprawni ruch pociągów w Białymstoku. Możliwy będzie bezpośredni przejazd z linii do Ełku (nr 38) na linię w kierunku do Czeremchy (nr 32). Dzięki temu pociągi nie będą musiały zmieniać kierunku na stacji Białystok.

Po zakończeniu demontażu starych torów na stacji rozpoczną się prace związane z budową nowych torów i sieci trakcyjnej.

W podróż ze stacji Białystok

Na stacji w Białymstoku powstaną cztery nowe zadaszone perony, wyposażone m.in. system dynamicznej informacji pasażerskiej. Jeden z peronów powstanie obok miejskiego węzła przesiadkowego, co umożliwi łatwe przesiadki z kolei na transport miejski. Z budynku dworca na perony będzie można dostać się wygodnym tunelem wyposażonym w pochylnie. W Białymstoku będzie nowy przystanek w pobliżu osiedla Zielone Wzgórza, co ułatwi dojazd koleją do centrum. Zaplanowane do budowy Lokalne Centrum Sterowania usprawni ruch pociągów i podniesie poziom bezpieczeństwa.

Zmienia się linia do Warszawy

Prace przy budowie Rail Baltica prowadzone są także w innych lokalizacjach. Na stacji w Czyżewie wykonawca kładzie nowe szyny, podkłady i rozjazdy. Ustawiono już słupy trakcyjne. Na szlaku między Czyżewem a Szepietowem wymieniane jest kilkanaście km toru. Przygotowywane są drogi dojazdowe w sąsiedztwie linii kolejowej. Roboty odbywają się przy kursujących zgodnie z rozkładem pociągach.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizują linię kolejową z Warszawy do Białegostoku na 70-kilometrowym odcinku Czyżew-Białystok. Zmodernizowanych zostanie łącznie 6 stacji i 12 przystanków. Efektem modernizacji będą szybsze, wygodniejsze i bezpieczne podróże. Po zakończeniu wszystkich prac na linii z Białegostoku do Warszawy, podróż najszybszym pociągiem potrwa ok. 1,5 godziny.



Budowa prowadzona jest w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew–Białystok” i Wartość inwestycji prawie 3,4 mld zł. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF).

źródło: PKP PLK

oprac.: Anna Augustynowicz

fot.: Mateusz Duchnowski