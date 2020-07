Puchar Gmin, czyli 50 tys. zł dla gmin z najlepszą frekwencją w drugiej turze wyborów!

- Wspólnie z Zarządem Województwa postanowiliśmy właśnie w taki sposób zachęcić mieszkańców regionu, by jeszcze liczniej niż w pierwszej turze, wzięli udział w głosowaniu. To bardzo ważne, aby w najbliższą niedzielę jak najwięcej osób skorzystało ze swojego obywatelskiego prawa i wspólnie wybrało Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - mówi Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Konkurs ma na celu wyróżnienie najbardziej aktywnej społeczności lokalnej w naszym regionie. Pieniądze pochodzą z budżetu Województwa Podlaskiego, a każda gmina ma szansę zdobyć dotację w wysokości 50 tys. zł, która zostanie przeznaczona na remont i wyposażenie świetlic.

Warunkiem otrzymania dotacji jest uzyskanie najwyższej procentowej frekwencji wyborczej w II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędą się 12.07., wśród gmin w województwie podlaskim. Wsparcie otrzyma maksymalnie 10 jednostek samorządu terytorialnego.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się ze szczegółami konkursu (link do regulaminu), a przede wszystkim do wzięcia udziału w wyborach i tym samym zwiększeniu szansy gminy na zdobycie 50 tys. zł!

