Przystań Opatrzności bielskich seniorów

- Bardzo się cieszę, że parafia przystąpiła do konkursu w ramach naszego programu operacyjnego, że znalazła partnerów, a przede wszystkim chętnych do tego, by Dworek Smulskich przeistoczył się w miejsce tak przyjazne i piękne – mówił podczas oficjalnego otwarcia Stanisław Derehajło. – Samorząd województwa z ogromną radością wspiera tego typu projekty, które łączą ludzi, integrują społeczności. Przykładem tego jest Przystań Opatrzności, ale też inne tego typu inicjatywy w okolicy – mówił wicemarszałek i wymienił: - Klub Seniora w Milejczycach, Dzienny Dom Pomocy w Czeremsze oraz mieszkanie wspierane dla osób z autyzmem w Bielsku Podlaskim a w końcu ponad 4 mln zł dla podlaskich harcerzy na podwórkowe kluby, z których duża część jest organizowana przez komendę hufca w Bielsku Podlaskim.

Podczas oficjalnego otwarcia Przystani zaproszonym gościom – wśród nich m.in. Wicewojewoda Podlaski Tomasz Madras, przedstawiciele duchowieństwa z Biskupem Drohiczyńskim bp Piotrem Sawczukiem na czele; lokalni włodarze powiatu, miasta i gminy oraz zaprzyjaźnione stowarzyszenia i fundacje – zaprezentowali się we wspólnych występach artystycznych seniorzy i dzieci z pobliskiego „Przedszkola na Hołowiesku”.

- Powinienem chyba sprawdzić państwa pesele, bo obserwując te żwawe harce, nie wiem, czy sięgnęliście wiek seniora – żartował gospodarz miejsca ks. prał. por. Zbigniew Karolak.

Przystań Opatrzności jest nie tylko miejscem spotkań seniorów, ale także wypożyczalnią sprzętu rehabilitacyjnego, bezpłatną salą ćwiczeń i terapii – pod okiem fizjoterapeuty. Uczestnicy zajęć mogą liczyć zarówno na rehabilitacje ruchową, jak też na szereg zajęć animacyjnych, twórczych. W ramach projektu prowadzone są też szkolenia i porady dietetyczne oraz organizowane wyjazdy do kin i teatrów.

tekst i fot.: Urszula Arter, Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP