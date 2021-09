Przysięga wojskowa elewów „Legii Akademickiej”

To już kolejna w tym roku przysięga elewów „Legii Akademickiej” w Białymstoku. Ślubowanie kończy miesięczne szkolenie prowadzone pod okiem żołnierzy z 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego.

Elewi składający przysięgę w sobotę, to studenci Uniwersytetu w Białymstoku i Politechniki Białostockiej.

Specjalny list gratulacyjny przekazał legionistom Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego. Zwrócił w nim uwagę, że tradycja ochotniczej służby wojskowej studentów w Polskich Siłach Zbrojnych ma już ponad 100 lat.

„Powstałe w listopadzie 1918 roku w Warszawie oddziały Legii Akademickiej odegrały ważną rolę u progu odzyskania przez Polskę Niepodległości, a następnie wykazały się odwagą i bohaterstwem w wojnie z bolszewikami 1920 roku.(…) Cieszę się, że również w naszym regionie do służby w tej formacji zgłosili się liczni ochotnicy-studenci. Dziękuję kadrze dowódczej 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego za dokonany wkład w ich wyszkolenie wojskowe. Jestem przekonany, że nabyte w tej jednostce umiejętności dobrze posłużą podlaskim żołnierzom Legii Akademickiej w dalszej ich wojskowej działalności. Dzisiaj przed nimi wyjątkowo uroczysta chwila dostąpienia zaszczytu złożenia przysięgi. Niech ten doniosły akt będzie dla Was ważną inspiracją w dalszej, ofiarnej służbie dla Ojczyzny i społeczeństwa.”- czytamy w liście (jego pełna treść w załączeniu).

Gratulacje nowym elewom przekazał dowódca 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego płk Paweł Lachowski. Szczególne podziękowania złożył rodzicom za „wychowania synów na szlachetnych i wzorowych żołnierzy”. Podczas uroczystości wyróżniono też najlepszych absolwentów „Legii Akademickiej”.

„Legia Akademicka” to projekt, który od czterech lat realizuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Jest skierowany do studentów uczelni wyższych. Jego głównym nurtem są szkolenia organizowane w jednostkach Wojska Polskiego i prowadzone przez wojskowych instruktorów. Dzięki temu członkowie stowarzyszenia traktowani są podczas szkolenia jak żołnierze etatowi. W czterech dotychczasowych edycjach „Legii Akademickiej” w całym kraju wzięło udział ok. 13 tys. ochotników.

tekst i fot.: Aneta Kursa

red.: Małgorzata Sawicka