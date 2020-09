Przysięga podlaskich Terytorialsów

Uroczystość odbyła się na terenie jednostki wojskowej przy ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku

Słowa roty wypowiedziało ponad 80 ochotników, którzy zakończyli szkolenie podstawowe.

- Od dziś przyjmujecie na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo lokalnych społeczności, z których się wywodzicie. Siła więzi łączącej was ze społeczeństwem najlepiej oddaje motto naszej formacji „Zawsze gotowi zawsze blisko" – mówił tuż przed zaprzysiężeniem płk Sławomir Kocanowski, dowódca 1. PBOT.

Zaprzysiężenie podlaskich Terytorialsów odbyło się w warunkach ograniczeń sanitarnych i ze zmniejszoną liczbą gości. Rodziny i przyjaciele mogli śledzić transmisję z przysięgi online.

- Rodzice, dziękuję wam za patriotyczne wychowanie waszych dzieci. Wiem, że honor i odpowiedzialność to wartości, które przekazaliście swoim synom i córkom. Żony, mężowie i bliscy, Wasze wsparcie jest nieocenione i zasługuje na ogromny szacunek i wyróżnienie – podkreślał dowódca podlaskich Terytorialsów.

List gratulacyjny do nowych żołnierzy 1.PBOT skierował Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej. Dziękował w nim za podjęcie decyzji o wstąpieniu do formacji wojskowej.

„Uczyniliście krok, który niesie za sobą dumę ze służby ojczyźnie, ale też będzie wymagać od was dużo wytrwałości, hartu ducha oraz gotowości do wypełniania trudnych obowiązków. Swoją dotychczasową postawą, ukończonym niedawno szkoleniem potwierdziliście, że sprostacie wszystkim stojącym przed wami wyzwaniom.” – napisał m.in. minister Błaszczak.

Również Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmu przekazała podziękowania za podjętą decyzję i gotowość do służenia ojczyźnie.

Gratulacje z okazji złożenia przysięgi wojskowej przekazał też Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Na zakończenie uroczystości wręczono Odznaki Pamiątkowe 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Odznaczeniem uhonorowano Tomasza Szeweluka, Sekretarza województwa, Dariusza Piontkowskiego, Ministra Edukacji Narodowej i Roberta Lucjana Wyszyński, burmistrz Szepietowa.



W uroczystości wzięli udział również Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski, doradca wicemarszałek sejmu Małgorzaty Gosiewskiej, Karol Thiel, duchowni kościołów katolickiego i prawosławnego.

***

W sobotę (12.09) przysięgę złożyli ochotnicy, którzy rozpoczęli szkolenie 28 sierpnia. Średnia wieku kandydatów (23 lata) jest jedną z najniższych podczas wszystkich prowadzonych do tej pory szkoleń podstawowych.

Największą reprezentację na tym szkoleniu stanowili studenci i uczniowie. Ponadto, przysięgę złożyli także m.in. kierowcy, leśnik, mechanik precyzyjny, ratownik medyczny, analityk finansowy, opiekun medyczny oraz trzy rodzeństwa.



Wojska Obrony Terytorialnej to jeden z pięciu rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych.

System obrony terytorialnej w Polsce w obecnej formie rozpoczął się pod koniec 2015 r. W grudniu 2019 r. w służbie WOT było 24 tys. żołnierzy.

W Podlaskiem formacja liczy ok. 2 tys. żołnierzy.



tekst i fot.: Aneta Kursa