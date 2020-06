Prezydent RP w Podlaskiem. Andrzej Duda odwiedził Suchowolę i Supraśl

Podczas wizyty w Suchowoli Andrzej Duda złożył kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym kapłana oraz spotkał się z samorządowcami z regionu i okolicznymi mieszkańcami. Złożył też wizytę w pobliskich Okopach, rodzinnej miejscowości ks. Popiełuszki, gdzie oddał hołd duchownemu w miejscu jego pamięci oraz spotkał się z rodziną kapłana. To nie pierwsza wizyta prezydenta w rodzinnej wsi Błogosławionego. Poprzednio gościł tu we wrześniu 2015 r.



Kolejnym punktem wizyty był Supraśl i Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i św. Jana Teologa w Supraślu. Tam prezydent zwiedził świątynię oraz złożył wieniec na grobie JE Najprzewielebniejszego Mirona, którego doczesne szczątki spoczywają na terenie supraskiego klasztoru. Duchowny zginął w katastrofie smoleńskiej w 2010 r.



Prezydenta w Supraślu witał JE Najprzewielebniejszy Jakub, Abp Białostocki i Gdański. Duchowny wyraził wdzięczność za pierwszą wizytę głowy państwa w Monasterze, a także za pomoc w przewiezieniu Świętego Ognia z Jerozolimy do Polski. W przedsięwzięcie zaangażowana była bowiem Kancelaria Prezydenta wraz z Samorządem Województwa Podlaskiego. Święty Ogień do Białegostoku dotarł w godzinach wieczornych w sobotę (18.04), by trafić do tutejszych wyznawców prawosławia przez rozpoczęciem uroczystości paschalnych. W przekazaniu ognia z Jerozolimy w kurii Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku wzięli udział: Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego oraz wicemarszałek Stanisław Derehajło.

Małgorzata Sawicka



fot. Jakub Szymczuk/KPRP, źródło: Prezydent.pl