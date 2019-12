Prezydent Andrzej Duda z wizytą w Podlaskiem

Na spotkanie z prezydentem przybyło mnóstwo mieszkańców gminy i całego powiatu wysokomazowieckiego.

Serce polskiego rolnictwa

- Przybywa pan na ziemię, która jest panu wdzięczna i szczera – mówił starosta wysokomazowiecki Bogdan Zieliński witając głowę państwa – Tutaj jest serce polskiego rolnictwa.

Bogdan Zieliński dodał, że powiat wysokomazowiecki jest regionem typowo rolniczym, w którym na 57 tysięcy mieszkańców przypada 150 tysięcy sztuk bydła. Przypomniał również, że w ostatnich wyborach prezydenckich mieszkańcy powiatu gremialnie poparli kandydaturę Andrzeja Dudy. W gminie Kulesze Kościelne zdobył on poparcie w wysokości blisko 94 proc. - Nie zawiódł pan naszego zaufania – podkreślał Bogdan Zieliński.

Satysfakcji z wizyty prezydenta nie krył wójt gminy Kulesze Kościelne Stefan Grodzki.

- To dla nas wielki dzień – mówił w rozmowie z Wrotami Podlasia – Wizyta prezydenta jest spełnieniem oczekiwań naszych mieszkańców.

Polska wszędzie jest Polską „A”

Prezydent Duda dziękując za okazane ponad cztery lata temu zaufanie podkreślał , że celem obecnych władz była likwidacja funkcjonującego przez wiele lat podziału na Polskę kilku kategorii - Polska wszędzie jest Polską „A”, dlatego że jest jedna i to powinno przyświecać każdej władzy w naszej ojczyźnie – mówił Andrzej Duda. – Polska jest jedna i dobra muszą być sprawiedliwie dzielone. To oznacza również, że tam, gdzie dawano do tej pory mniej, gdzie inwestowano mniej, teraz trzeba zainwestować więcej. To właśnie dlatego tutaj muszą zostać dokończone wcześniej zaplanowane drogi ekspresowe i autostrady – dodał.

Andrzej Duda zaznaczył, że dla obecnych władz podstawowym elementem społeczeństwa jest rodzina.

- Rodzina wychowująca dzieci to największy skarb Rzeczpospolitej Polskiej, na teraz i na przyszłość. Bo od tego zależy czy będzie miał kto w Polsce żyć, dla Polski pracować, a w razie potrzeby czy będzie miał kto Polski bronić. Dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie tak bardzo ofensywnej polityki prorodzinnej. – mówił prezydent.

Andrzej Duda dziękował również mieszkańcom całego regionu podlaskiego za wielki szacunek dla tradycji i kult pracy.

Spotkanie z mieszkańcami Kulesz Kościelnych było najważniejszym punktem wizyty Andrzeja Dudy w naszym regionie. Wcześniej prezydent odwiedził dwie podlaskie firmy – bielski Suempol i wysokomazowiecką Mlekovitę.

Marszałek Artur Kosicki podsumowując spotkanie podkreślił: „To była dobra wizyta, podczas której Pan Prezydent spotkał się z przedsiębiorcami i mieszkańcami naszego regionu. Dziękujemy i zapraszamy ponownie do gościnnego Podlaskiego!”

W spotkaniu w Kuleszach Kościelnych wzięli też udział parlamentarzyści, reprezentanci rządu i samorządowcy z całego regionu–m.in. radni wojewódzcy Sebastian Łukaszewicz i Łukasz Siekierko.



ak