Prezydent Andrzej Duda na Pikniku z Produktem Polskim w Tykocinie

Piknik promujący polskie produkty z udziałem prezydenta przyciągnął do centrum Tykocina rzeszę ludzi. Na spotkanie z Andrzejem Dudą przybyli samorządowcy, parlamentarzyści i mieszkańcy z całego regionu.

- Dziękuję wszystkim za to gorące powitanie. Jestem ogromnie wzruszony – mówił prezydent Duda na Placu Stefana Czarnieckiego - Dziękuję za frekwencję w pierwszej turze wyborów, dziękuję za to, że po raz kolejny Państwo zaufaliście mi, że oddaliście na mnie głosy - mówił prezydent.



Jak podkreślał, jego celem, jako prezydenta jest budowanie Polski, w której naczelną zasadą jest to, aby całe państwo rozwijało się równo.

- Tak, aby korzyści wynikające ze wzrostu gospodarczego, z tego, że państwo polskie staje się coraz zamożniejsze były równo rozdzielane w społeczeństwie. Chciałbym, aby ta polityka mogła być dalej realizowana – podkreślał.



Andrzej Duda rozmawiał z mieszkańcami. Odwiedził stoiska z regionalnymi potrawami przygotowanymi przez Koła Gospodyń Wiejskch, gdzie skosztował podlaskich przysmaków.

O oprawę muzyczną zadbały lokalne zespoły ludowe.



Organizatorem Pikniku z Produktem Polskim był Urząd Miejski w Tykocinie, a partnerem - Województwo Podlaskie i Powiat Białostocki. Oprócz kiermaszu rękodzieła ludowego i regionalnych wyrobów spożywczych, można było dowiedzieć się o lokalnych atrakcjach turystycznych, porozmawiać o profilaktyce zdrowotnej, a także sprawdzić znajomość zasad ruchu drogowego. Swoje stoiska maiły tu m.in. Departament Promocji i Współpracy z Zagranicą UMWP, Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Białostockie Centrum Onkologii, a także Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej.





Aneta Kursa

fot. Anna Augustynowicz