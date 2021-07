Premier: „Polski ład” to nadzieja dla Polski, nadzieja dla Podlaskiego

- Panie premierze, to ogromny zaszczyt gościć pana w naszych progach - przywitał szefa rządu Andrzej Duda.

Premier przedstawił w tym mieście założenia „Polskiego ładu” - nowego programu rozwoju kraju.

Naprawa finansów publicznych

Mateusz Morawiecki - przemawiając do samorządowców - podkreślał, że państwo polskie jest w stanie zbudować program finansowy pod realizację tysięcy projektów w całej Polsce i jednocześnie prowadzić szczodrą politykę społeczną. Rząd oferuje samorządom dużo środków na inwestycje i jednocześnie kontynuuje stabilną politykę finansów publicznych.

- To stało się możliwie niezależnie od tego, czy jesteście zwolennikami prawicy czy lewicy, zwolennikami czy przeciwnikami rządu. Stało się możliwe, dzięki naprawie finansów publicznych. Jako rząd, oprócz wydatków społecznych i inwestycyjnych, przeznaczyliśmy również 200 mld zł na ratowanie miejsc pracy podczas pandemii i te kilka milionów miejsc pracy uratowaliśmy. Będą służyć polskim rodzinom i polskiej gospodarce. Stabilne finanse publiczne, doceniane przez międzynarodowe instytucje, Komisję Europejską, to fundament „Polskiego ładu” - podkreślał szef rządu.

Jak wyjaśniał, program jest przeznaczony dla wszystkich, a w szczególności dla tych miast, miasteczek i wsi, których wcześniej nie było na mapie inwestycji, dla województw takich, jak Podlaskie. Inwestycje w ochronę zdrowia, nowe możliwości budowy bez zezwoleń domów do 70 mkw., podniesienie do 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku, budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej, dróg powiatowych i gminnych, linii kolejowych - te zmiany najbardziej odczują mieszkańcy regionów takich jak nasz, gdzie, jak podkreślił premier, do tej pory było mniej inwestycji.

Nadzieja dla Podlaskiego

- „Polskich ład” jest programem ambitnym, ale policzonym, przeanalizowanym, przemyślanym, budującym perspektywę rozwoju dla Podlaskiego i dla Polski: dla Kolna, Suwałk, Augustowa, Suchowoli, dla wszystkich miejscowości na najbliższą dekadę - stwierdził Mateusz Morawiecki. - Naszym celem jest dogonić, a nawet przegonić tych najlepszych.

Jak podkreślił, Polacy już doceniają tę wizję rozwoju. W tym roku z emigracji powróciło 150 tys. osób. Premier poinformował, że w tej kadencji rządu odnotowany został 22-procentowy wzrost wynagrodzeń, najwyższy od 30 lat.

- To jest miara naszego sukcesu rozwoju, na którym „Polski ład” buduje nową rzeczywistość, nową perspektywę, nowe szanse i nadzieje - mówił premier. - Możemy wyrwać się z pułapki średniego rozwoju i zainwestować w nasze miasta i gminy. Po to jest „Polski ład”. To nadzieja dla Polski, nadzieja dla Podlasia.

Nigdy nie było tak dynamicznego rozwoju w Podlaskiem

- W imieniu Samorządu Województwa Podlaskiego, zarządu województwa i marszałka Artura Kosickiego chcę wyrazić głęboką wdzięczność za pańską wizytę w naszym województwie - zwrócił się do premiera wicemarszałek Marek Olbryś. - Witamy w województwie podlaskim - pięknym, dynamicznie rozwijającym się regionie. Zawdzięczamy to polityce rządu. Nigdy nie było u nas takiego potencjału, nie notowaliśmy takiego rozwoju, jak teraz. Za to chciałbym, panie premierze, podziękować w imieniu wszystkich samorządowców.

Wicemarszałek podkreślił, że „Polski ład” wymaga działań, wysoko stawia poprzeczkę przed samorządami, ale nasze województwo podoła tym wyzwaniom.

- Jesteśmy w stanie doścignąć wysoko rozwinięte kraje europejskie - zapowiedział Marek Olbryś. - Jesteśmy regionem, który zajmuje 2. pozycję w skali kraju w wykorzystywaniu środków unijnych i grantów krajowych. Regionem rolniczym, który może pochwalić się najlepszymi mleczarniami w Polsce, ale i wysoko rozwiniętym przemysłem metalurgicznym. Liczymy na ład gospodarczy, który pomoże nam dogonić czołówkę europejską.

W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy z całego województwa, a także m.in.: Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dariusz Piontkowski, Wiceminister Edukacji i Nauki, Piotr Müller, rzecznik rządu, posłowie: Kazimierz Gwiazdowski, Lech Kołakowski, Jarosław Zieliński, senator Mariusz Gromko i wojewoda Bohdan Paszkowski. Byli na nim obecni również radni wojewódzcy: Elżbieta Mieczkowska, Paweł Wnukowski, Piotr Modzelewski oraz Wiesława Burnos, członek zarządo województwa.

Premier odwiedzi dziś również Grajewo, Białousy, Czarną Białostocką i Białystok. O godz. 19 będzie gościem specjalnym na pikniku rodzinnym w Tykocinie.

Barbra Likowska-Matys

red.: Małgorzata Sawicka

fot.: Piotr Babulewicz