Premier Morawiecki przekazał ponad 30 mln zł na rozwój gmin powiatu białostockiego

Wsparcie finansowe w wysokości ponad 30 mln zł zostało przekazane lokalnym samorządowcom w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pieniądze mają wspomóc w zwalczaniu skutków kryzysu spowodowanego epidemią i przyczynić się do rozwoju gospodarczego Polski lokalnej. Fundusze zasilą budżety samorządu powiatu białostockiego oraz gmin znajdujących się na jego obszarze.

Z kwoty ponad 30 mln zł samorząd powiatu białostockiego, jako jednostka samorządu terytorialnego otrzymała pomoc w wysokości 11 305 331 zł. Natomiast poszczególne gminy znajdujące się na obszarze powiatu białostockiego otrzymały środki w wysokości:

Czarna Białostocka 1 500 138 zł, Gródek 622 005 zł, Dobrzyniewo Duże 2 273 730 zł, Juchnowiec Kościelny 3 161 996 zł, Michałowo 1 236 105 zł, Poświętne 500 000 zł, Supraśl 3 111 073 zł, Suraż 500 000 zł, Turośń Kościelna 794 094 zł, Tykocin 843 131 zł, Wasilków 1 860 003 zł, Zabłudów 2 571 429 zł.

- Niech ta harmonia pomiędzy dbałością o państwo, a dbałością o powiat, o gminę, o miasto, miasteczko, o wieś, z której pochodzimy, niech zostanie z nami również na przyszłość – życzył premier, lokalnej społeczności.

W czasie spotkanie byli obecni Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Krzysztof Jurgiel, europoseł, podlascy parlamentarzyści, radni wojewódzcy oraz lokalni samorządowcy.

Supraśl jest jedną z 10 miejscowości naszego regionu, w której gości premier Mateusz Morawiecki. Czwartkową wizytę w województwie podlaskim szef rządu zakończy w Suwałkach.

Łącznie powiaty i gminy w województwie podlaskim, z Funduszu Inwestycji Samorządowych mają dostać kwotę ok. 230 mln zł. Ponad 43 mln zł z tej kwoty ma trafić do powiatów, ponad 183 mln zł do gmin.

Tekst: Cezary Rutkowski

Fot.: Mateusz Duchnowski