Prawie 50 mln zł dla jednostek podlegających samorządowi województwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla samorządów terytorialnych w Polsce. Podczas dzisiejszej konferencji premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki drugiej tury naboru. W skali całego kraju na ten cel przeznaczono ponad 4 mld zł, a dzięki wsparciu podmioty podległe samorządowi województwa zrealizują 6 inwestycji, na łączną kwotę 47,8 mln zł.

- Bardzo cieszymy się ze wsparcia, które trafi do województwa podlaskiego. Obiecaliśmy naszym mieszkańcom, że będziemy realizować inwestycje nie tylko z własnych środków, ale też pozyskiwać pieniądze ze źródeł zewnętrznych, po to by region mógł się rozwijać – mówi Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego. – Ta duża kwota przyznana naszym projektom pokazuje, że jesteśmy jako Zarząd Województwa Podlaskiego wiarygodni, że dotrzymujemy słowa.