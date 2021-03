Pożegnanie abp Tadeusza Wojdy – metropolity białostockiego

- Archidiecezja Białostocka zapamięta księdza arcybiskupa jako dobrego pasterza, zaangażowanego, oddanego, wiernie służącego kościołowi naszej archidiecezji – powiedział bp Henryk Ciereszko, biskup pomocniczy.

W imieniu Samorządu Województwa Podlaskiego wicemarszałek Marek Olbryś przypomniał jak ważna dla regionu była obecność abp Tadeusza Wojdy w życiu publicznym.

- Arcybiskup jest zapamiętany jako bardzo dobry duszpasterz środowisk samorządowych, ponieważ samorząd wojewódzki wielokrotnie doświadczał wiele dobra ze strony metropolity białostockiego. Zawsze był blisko ludzi, rozumiał działalność samorządu oraz potrzeby województwa podlaskiego. Był pasterzem ludzi, którzy chcą zrobić dużo dobrego dla drugiego człowieka oraz dobra wspólnego. Z jednej strony jesteśmy zasmuceni, że arcybiskup nas opuszcza, ale z drugiej strony cieszymy się, że dzięki bożej pomocy zostanie skierowany do nowych zadań – zaznaczył Wicemarszałek Województwa Podlaskiego wierząc, że Archidiecezja Gdańska zyska w osobie Jego Ekscelencji wspaniałego przewodnika. Dodał też, że podczas dzisiejszego nabożeństwa będziemy się modlić o dalszą pomyślność w jego duchowej posłudze.

W czasie uroczystej pożegnalnej mszy św. abp Tadeusz Wojda, dziękując za cztery lata pracy duszpasterskiej, powiedział, że na początku swojej posługi zaprosił wiernych do wspólnego głoszenia ewangelii. Dodał, że najważniejszą rzeczą w życiu chrześcijanina jest posiąść mądrość bożą, aby właściwie wybierać w perspektywie nie tylko życia doczesnego, ale przede wszystkim wiecznego.

- Dzisiaj chcę podziękować wszystkim za to wspólne głoszenie ewangelii oraz za wspieranie tego głoszenia – powiedział metropolita białostocki kierując swoje ostatnie słowa do wiernych archidiecezji.

Abp Tadeusz Wojda podziękował duchowieństwu w szczególności abp Edwardowi Ozorowskiemu, abp Stanisławowi Szymeckiemu oraz bp Henrykowi Ciereszce, wszystkim współpracownikom w Kurii Metropolitalnej oraz Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym. Wyraził swoją wdzięczność kapłanom posługującym w parafiach oraz w innych obszarach pracy duszpasterskiej: charytatywnej i wychowawczej, misjonarzom z archidiecezji białostockiej, księżom emerytom oraz osobom konsekrowanym.

Metropolita Białostocki w czasie pożegnalnej mszy św. skierował słowa podziękowania abp Jakubowi, zwierzchnikowi prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej za wspólne inicjatywy i modlitwę o jedność chrześcijan. Ponadto abp Wojda zwrócił się również do pozostałych wspólnot religijnych.

- Moje podziękowanie kieruję do innych przełożonych i wyznawców wszystkich wspólnot chrześcijańskich i niechrześcijańskich z naszej archidiecezji, za wzajemną otwartość i życzliwość - powiedział arcybiskup.

Na zakończenie uroczystego nabożeństwa abp Tadeusz Wojda przyjął podziękowania od przedstawicieli zarządu województwa oraz Sejmiku, Bohdana Paszkowskiego, wojewody podlaskiego, Dariusza Piontkowskiego, wiceministra edukacji, Henryka Dębowskiego, członka Rady Miasta Białegostoku, Radosława Dobrowolskiego, burmistrza Supraśla, przedstawicieli władz Białegostoku oraz Białostockiego Bractwa Kurkowego.

Samorząd Województwa Podlaskiego reprezentował również Krzysztof Szeweluk, zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka.

Z powodu pandemii księdza arcybiskupa nie mogły pożegnać licznie zebrani wierni. W kościołach są wymagane limity osób dla zachowania odpowiedniej odległości.

Do czasu objęcia kanonicznego Metropolii Gdańskiej - abp Tadeusz Wojda pozostaje Administratorem Diecezjalnym Archidiecezji Białostockiej. Jeszcze nie jest znany następca arcybiskupa.

Mottem posługi biskupiej arcybiskupa Tadeusza Wojdy są słowa z Ewangelii wg św. Marka, które brzmią następująco: „ Aby była głoszona Ewangelia”. Abp Tadeusz Wojda był piątym metropolitą białostockim. Swoją posługę pasterską sprawował od 2017 roku.

Święcenia kapłańskie w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego przyjął w 1983 roku. W 1984 roku został skierowany na studia misjologii do Rzymu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim , które ukończył z doktoratem. Później przez lata posługiwał we Włoszech. Od 1991 roku sprawował funkcję kapelana u boromeuszek w Rzymie, a od 1996 kapelana w Centrum Edukacji Fizycznej dla Niepełnosprawnych Włoskiego Czerwonego Krzyża. W swojej posłudze kapłańskiej związany był również z Watykanem. 12 grudnia 2007 papież Benedykt XVI mianował go kierownikiem biura Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów oraz w Watykanie. Później w latach 2012-2017 był podsekretarzem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.

***

Przed objęciem archidiecezji białostockiej przez abp Wojdę godność pasterzy białostockiego kościoła sprawowali: abp Edward Kisiel w latach 1991 – 1993 ( od 1992 arcybiskup metropolita), abp Stanisław Szymecki w okresie 1993-2000, abp Wojciech Ziemba w latach 2000-2006 oraz abp Edward Ozorowski w latach 2006-2017.

Cezary Rutkowski

Red.: Małgorzata Półtorak

Fot.: Piotr Babulewicz