Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Białymstoku wznowił przyjmowanie wniosków o pożyczki

Dorota Kolenda, dyrektor PUP podkreśla, iż wniosek o niskooprocentową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej w ramach Tarczy Antykryzysowej mikroprzedsiębiorca może złożyć tylko raz. Urzędnicy ujawnili, że około tysiąca wniosków było złożonych dwu- a nawet trzy-krotnie.

Jednocześnie dyrekcja PUP apeluje o staranne wypełnienie wniosków. Te błędne i niekompletne spowalniają czas ich rozpatrywania i oczekiwania na przyznane pieniądze. Do ubiegłego piątku (1.05) wsparcia udzielono 1503 przedsiębiorcom na kwotę ponad 7,5 mln zł.

Dyrektor PUP poinformowała również, że kilkudniowa przerwa w przyjmowaniu wniosków była konieczna, by przeorganizować pracę urzędu w związku z ogromną liczbą złożonych wniosków.

- Do weryfikacji dokumentów zaangażowano dodatkowych urzędników PUP a także dziewięciu pracowników Starostwa Powiatowego, przy czym wiele osób wymagało przeszkolenia, bo do tej pory miały inne zadania – wyjaśniała Dorota Kolenda - W związku z nadzwyczajną sytuacją część urzędników pracowała nawet w majowy weekend.

