Popularne szkolenia online w WORD Białystok

Kursy internetowe spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem w całej Polsce. Aby wziąć w nich udział nie trzeba bowiem przyjeżdżać do Białegostoku, ani nawet wychodzić z domu. Wszystkie formalności można załatwić przez internet, a do udziału w szkoleniu potrzebny jest jedynie komputer (laptop, tablet lub smartfon) z kamerą. Odpowiednie zaświadczenia WORD przesyła pocztą kilka dni później (możliwe jest też wysłanie skanu zaświadczenia już następnego dnia).

Począwszy od kwietnia w szkoleniach on-line redukujących punkty karne uczestniczyło już blisko 700 osób, w kursie reedukacyjnym na temat problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii – ponad 300 osób, zaś szkolenie dotyczące kierowania ruchem drogowym odbyło 24 uczestników. W sumie wszystkich internetowych gości na szkoleniach WORD Białystok od kwietnia do 18 listopada było 1021.

Kolejni chętni są już zapisywani na następne terminy w listopadzie i grudniu. Jednak co ważne, praktycznie nie ma kolejek i zawsze są wolne miejsca – WORD jest elastyczny przy planowaniu kolejnych terminów szkoleń, zależnie od liczby zgłaszających się. Możliwe jest również wybranie dogodnego terminu i odbycie szkolenia w sposób indywidualny - nawet w dniu zgłoszenia lub nazajutrz.

Ponieważ epidemia COVID-19 to ciągle realne zagrożenie, WORD Białystok szykuje się do uruchomienia kolejnych szkoleń online: część zajęć teoretycznych kierowania ruchem, a także kursu dla egzaminatorów, instruktorów, diagnostów, kierowców przewożących zwierzęta lub materiały niebezpieczne oraz dla przyszłych właścicieli firm transportowych (przygotowujący do egzaminu do unijnego certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie osób lub rzeczy). Wszystkie wymienione szkolenia można odbyć – w zależności od życzenia kursantów – online we własnym domu lub w siedzibie ośrodka w tradycyjny sposób.

źródło: WORD Białystok, oprac.: Małgorzata Sawicka

fot. Archiwum UMWP