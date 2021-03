Ponad 206 mln zł dla POLREGIO z Samorządu Województwa Podlaskiego

Dzięki nowej 4-letniej umowie pociągi spółki POLREGIO w regionie będą mogły przemierzyć łącznie około 9,3 mln kilometrów. Umowa zakłada też zrefundowanie kosztów przeglądów taboru kolejowego.

- To jest dobra umowa. Wynegocjowane kwoty zabezpieczają dobre funkcjonowanie Podlaskiego Zakładu POLREGIO, to sprawdzony partner – mówił podczas spotkania wicemarszałek Marek Olbryś dodając, że negocjacje nie były łatwe - Tak jest zawsze, kiedy dwie strony mają swoje oczekiwania. Udało nam się jednak spotkać w połowie drogi – dodał.

Słowa te potwierdził Artur Martyniuk, prezes Zarządu POLREGIO.

- Podpisana dziś umowa, dzięki marszałkom zapewnia nam stabilizację w zakresie miejsc pracy. Jest to także stabilizacja w zakresie połączeń kolejowych dla mieszkańców Województwa Podlaskiego. Liczymy na to, że poza zwiększaniem siatki połączeń w regionie, będziemy też zwiększać częstotliwość kursowania naszych pociągów – podkreślił Martyniuk.

Dzięki umowie która wejdzie w życie w dniu 1 stycznia, zostaną uruchomione połączenia kolejowe na wielu trasach. Nawet na takich, na których ruch nie odbywał się od 30 lat. Planowane trasy na których będzie się odbywał ruch kolejowy w regionie to:

Białystok – Szepietowo

Białystok – Kuźnica Białostocka

Białystok – Suwałki – granica państwa – Kowno

Białystok – Waliły

Białystok – granica województwa – Ełk

Białystok – Bielsk Podlaski - Czeremcha

Białystok – Bielsk Podlaski – Hajnówka

Hajnówka – Czeremcha - granica województwa – Siedlce

Oprócz tego, każdego dnia będzie realizowane połączenie na trasie Białystok – Kowno. Od początku maja 2021 r. do końca września będzie też testowany codzienny kurs z Białegostoku do stacji Waliły, który do tej pory był realizowany jedynie w weekendy.

W chwili obecnej spółka POLREGIO oferuje w regionie łącznie 108 połączeń. Dzięki podpisanej umowie nastąpi wzrost o 26 stałych połączeń.

tekst: Kamil Timoszuk

fot.: Małgorzata Sawicka