Połączenia Białystok – Kowno zawieszone do 28.08

Jak poinformowało POLREGIO, do 28 sierpnia 2021 roku nie będą kursowały pociągi na Litwę. Wpływ na podjętą decyzję miała utrzymująca się wciąż trudna sytuacja epidemiczna oraz wniosek Kolei Litewskich.

Za odwołane pociągi nie kursuje Zastępcza Komunikacja Autobusowa. Osoby, które już kupiły bilety na odwołane połączenia, mają możliwość zwrotu należności za bilet bez potrąceń.

POLREGIO przeprasza podróżnych za utrudnienia.

oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel

red: Cezary Rutkowski

fot.: Mateusz Duchnowski

POLREGIO to największy pasażerski przewoźnik w Polsce istniejący od 20 lat. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża około 1900 pociągów zamawianych i finansowanych przez samorządy wojewódzkie, które zatrzymują się na ponad 1900 stacjach i przystankach. Do wielu miejscowości w Polsce POLREGIO dojeżdża jako jedyny przewoźnik. Dzięki dynamicznemu rozwojowi w ostatnich latach z usług POLREGIO skorzystało nawet do 88 mln pasażerów rocznie.