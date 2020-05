Polacy jadący do pracy mogą przekroczyć granicę z Litwą

W środę (06.05) władze litewskie postanowiły otworzyć granicę swojego państwa obywatelom Polski udającym się do pracy, w celach biznesowych lub naukowych. Od poniedziałku (11.05) na obszar Litwy będą mogli wjechać wszyscy obcokrajowcy, ale te osoby w odróżnieniu od Polaków będzie obowiązywała 14-dniowa kwarantanna.

Jak poinformowała Wrota Podlasia mjr Katarzyna Zdanowicz, rzecznik Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, pomimo otwarcia granicy polsko-litewskiej polskim obywatelom, strona litewska w dalszym ciągu prowadzi tymczasową kontrolę graniczną. Jak dodaje, Ogrodniki - Łoździeje, Budzisko – Kalwaria to są dwa przejścia graniczne, w których tą granicę można przekraczać. Natomiast strona polska przeprowadza również tymczasową kontrolę graniczną. Będzie ona trwała do 13 maja. Z kolei Litwini przedłużyli ją do końca bieżącego miesiąca.

Litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przewiduje, że granica polsko-litewska może być otwarta dla wszystkich obywateli polskich na początku lata.

Cezary Rutkowski

Fot. Straż Graniczna