Podziękowania za pomoc w walce z pandemią

Przez ostatnie kilkanaście miesięcy żołnierze pomagali w opiece nad pacjentami i organizowaniu pobrań wymazów. Nieśli wsparcie w transporcie materiałów ochronnych dla placówek medycznych. Wykonywali pomiary kontrolne temperatury i nadzorowali wejścia do szpitali. Obecnie każdego dnia wkładają ogromny wysiłek, aby usprawnić system szczepień.

- Z całego serca dziękuję za to wszystko, co zrobiliście dla naszego społeczeństwa podczas pandemii. Dziękuję, że mogliśmy na Was liczyć, kiedy był najcięższy okres, kiedy trzeba było selekcjonować i transportować chorych, mierzyć temperaturę, robić testy i teraz – kiedy trzeba wykonywać szczepienia – mówił Artur Kosicki.