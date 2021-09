Podpisano umowy na projekt i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S19 w Podlaskiem

81 km w realizacji

Podpisane umowy finalizują kolejne dwa z dziesięciu przetargów ogłoszonych w 2020 roku na budowę drogi ekspresowej S19 w woj. podlaskim. Odcinki, które wchodzą do realizacji w systemie „Projektuj i buduj” mają odpowiednio 9 km (Haćki - Bielsk Podlaski) oraz 15,9 km (Boćki - Malewice). W sumie w woj. podlaskim jest już w realizacji 81 km szlaku Via Carpatia (na osi północ - południe).

- Podpisane dzisiaj umowy to kolejny krok do zrealizowania szlaku Via Carpatia na terenie Polski. W sumie mamy już osiem umów na realizację S19 w województwie podlaskim. W zeszłym roku ogłosiliśmy przetargi na dziesięć odcinków tej drogi w tym województwie - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.