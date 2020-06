Podlaskie na dobrych torach. Dwie linie kolejowe zyskają nową jakość

- Modernizacja transeuropejskiego korytarza Rail Baltica na terenie Polski to jeden z najważniejszych projektów zapisanych w Krajowym Programie Kolejowym. Dzięki prowadzonej modernizacji trasa przystosowana zostanie do ogólnych standardów linii kolejowych, obowiązujących w krajach Unii Europejskiej, co zwiększy konkurencyjność i atrakcyjność transportu kolejowego - podkreślał Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Sztandarowa inwestycja kolejowa

Minister zwrócił uwagę, że dzięki temu przedsięwzięciu zyska gospodarka kraju i zwiększy się rola Polski na mapie transportowej Europy. - Konsekwentnie dążymy do celu, jakim jest bezpieczna, komfortowa, przewidywalna i nowoczesna polska kolej - dodał.

Marszałek Artur Kosicki podkreślił wagę wszystkich inwestycji, jakie w ostatnim czasie poczyniono w regionie: - Rail Baltica, Via Baltica, Via Carpatia są kluczowe dla rozwoju naszego województwa – powiedział. - Ale to nie wszystko. Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, Fundusz Dróg Samorządowych, z którego województwo podlaskie tylko w przeciągu 1,5 roku uzyskało ponad 300 mln zł dofinansowania z budżetu państwa, to dowód na to, że dla tego rządu nie ma Polski A i Polski B - zaznaczył.

Ostatnia prosta

71 km odcinek Czyżew-Białystok to ostatni fragment modernizacji trasy kolejowej Warszawa-Białystok, będący częścią międzynarodowej trasy Rail Baltica i jednocześnie jedna z najważniejszych inwestycji kolejowych w regionie.

- To szczególny dzień dla Polskich Linii Kolejowych. Podpiszemy największą w historii umowę o największej wartości - 3,3 mld zł. Realizacja Rail Baltica jest jedną ze sztandarowych inwestycji kolejowych w całej Unii Europejskiej - mówił Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP PLK.

Pociągi osobowe będą mogły tam jeździć z prędkością nawet do 200 km/h, a podróż z Białegostoku do stolicy ma trwać ok. półtorej godziny, czyli o godzinę krócej niż teraz.

Linia będzie w całości bezkolizyjna, wszystkie przejazdy będą dwupoziomowe. Dodatkowo przebudowa ma objąć perony na 11 przystankach i 5 stacjach. Będą szersze i wyższe oraz dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. PLK zapowiada nowe wiaty, ławki, tablice informacyjne, nowe nagłośnienie i funkcjonalne oświetlenie.

Prace budowlane mają trwać 37 miesięcy, do lipca 2023 r. Inwestycja jest dofinansowana jest przez Unię Europejską (UE) z programu CEF (Connecting Europe Facility) - „Łącząc Europę”. Umowę w tej sprawie podpisali Piotr Jurczyk, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. oraz Krzysztof Pietras, Dyrektor Regionu Centralnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Śniadowo - Łomża. Szybciej, taniej, lepiej

Szybsze pociągi, mniejsze koszty eksploatacji, poprawa jakości usług kolejowych - to główne założenia rewitalizacji linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo–Łomża.

Inwestycja przede wszystkim usprawni ruch na tym odcinku poprzez poprawę stanu technicznego kolei. Zwiększą się prędkości maksymalne pociągów (pasażerskie – 100 km/h oraz towarowe – 80 km/h). Mniejsze będą koszty eksploatacji, poprawi się też jakość usług. Wszystko to podniesie konkurencyjność kolei w stosunku do innych gałęzi transportu, a także zwiększy dostępność transportową województwa.

- Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał ponad 4 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych na przygotowanie dokumentacji projektowej, ponieważ linia kolejowa nr 49 na odcinku Śniadowo–Łomża jest bardzo istotna z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i społecznego naszego regionu. Podpisana dziś umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest ważnym krokiem na drodze realizacji tej inwestycji – zaznaczył Artur Kosicki, marszałek województwa.



Wartość inwestycji to prawie 6 mln zł, w tym dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - ponad 4 mln zł. Dokumentacja projektowa będzie gotowa w II kwartale 2023 r.

Umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo – Łomża podpisali: prezes zarządu PKP PLK Ireneusz Merchel, marszałek Artur Kosicki oraz wicemarszałek Marek Olbryś.

W piątkowym spotkaniu udział wzięli m.in. ministrowie, posłowie na sejm, parlamentarzyści oraz radni wojewódzcy.



Anna Augustynowicz

fot. Mateusz Duchnowski