Podlaska KAS rekrutuje do Służby Celno-Skarbowej

Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej w woj. podlaskim. Kandydaci chętni do pełnienia służby mogą składać dokumenty do 12 stycznia 2021 r. Na osoby, które z wynikiem pozytywnym przejdą rekrutację, czekają 44 etaty w oddziałach celnych w Suwałkach, Kuźnicy, Bobrownikach, Połowcach i Siemianówce oraz w Referacie Kontroli Celno-Skarbowej Rynku w Białymstoku i w Suwałkach, podlegających Podlaskiemu Urzędowi Celno-Skarbowemu w Białymstoku.