Podaj dobro dalej! Współautorki akcji edukacyjnej z wizytą u marszałka

- Ogromnie się cieszę z takich przedsięwzięć. Inicjatywy tego typu zawsze warto promować - podkleślał marszałek Kosicki, deklarując jednocześnie swoje wsparcie dla tegorocznej, trzeciej już edycji projektu "Podaj dobro dalej!".

Dzieci dzieciom

Akcja edukacyjna organizowana jest przez Fundację im. Heleny Kmieć przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 4 w Zambrowie i skierowana do dzieci z klas I-VIII. Głównym jej celem jest pokazanie najmłodszym, że pomagać może każdy i że to naturalna potrzeba człowieka. Każda grupa zgłoszona do projektu musi przygotować wraz z opiekunem akcję społeczną nastawioną na pomoc drugiemu człowiekowi - w tym roku ze szczególnym nastawieniem na swoich rówieśników. Grupy udokumentują swoje przedsięwzięcia, tworząc film lub prezentację multimedialną. Dziesięć najlepszych zostanie zaproszona na galę laureatów do Krakowa, podczas której poznamy grupę zwycięską.

W poprzedniej edycji, która odbyła się pod Honorowym Patronatem marszałka i przy jego wsparciu, zwyciężyła grupa ze Szkoły Podstawowej w Chmielniku. Wyjechała do Węgier, gdzie przez tydzień udzielała się wolontariacko w koloniach organizowanych przez Wolontariat Misyjny Salvator.

***

Fundacja im. Heleny Kmieć prowadzi działalność edukacyjno-charytatywną poprzez m.in. program stypendialny dla najbardziej potrzebujących dzieci z Zambii, Boliwii i Meksyku oraz organizację spotkań w szkołach i miejscach publicznych, promujących ideę wolontariatu.