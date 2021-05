Pociągiem po Puszczy Knyszyńskiej. Pierwszy w tym sezonie kurs do Walił

O szczegółach poinformowali na sobotnim briefingu przedstawiciele POLREGIO: Artur Martyniuk, prezes zarządu i Janina Zyta Wilczewska, dyrektor podlaskiego zakładu.





- Z wielką przyjemnością uruchamiamy połączenie z Białegostoku do Walił przez Puszczę Knyszyńską. To przepiękny, 37-kilometrowy odcinek. Jesteśmy dumni, że od dzisiaj to połączenie będzie już codzienne – podkreślał Artur Martyniuk. - Zachęcamy turystów, żeby przyjeżdżali do Białegostoku, żeby zwiedzali Puszczę Knyszyńską, a mieszkańcom chcemy ułatwić codzienny dojazd do pracy, do szkoły, po zakupy – dodał.

Historyczny moment

Pociągi na trasie Białystok–Waliły kursowały regularnie przez 114 lat. W 2000 r. linia została zamknięta. Po 16 latach przywrócono połączenia, ale tylko w weekendy.

- Chciałam podkreślić, że do Zubek Białostockich jeździło bardzo dużo ludzi z całej Polski. Kiedy był sezon grzybowy, były przyczepiane specjalne wagony, żeby ich wszystkich pomieścić – mówiła Krystyna Bielicka, kierownik ostatniego pociągu relacji Zubki Białostockie-Białystok, obsługiwanego 2 kwietnia 2000 r. - Ostatni kurs pociągu to było dla mnie duże przeżycie, było mi bardzo smutno. Cieszę się, że pociąg wraca. Sama będę nim jeździła. Na grzyby! - zapewniła.

Codzienne, bezpośrednie pociągi wracają po 21 latach. To historyczna chwila, zwłaszcza dla mieszkańców miejscowości położonych na trasie.

Dwie pary pociągów dziennie

- Pierwszy pociąg z Białegostoku będzie wyjeżdżał o godz. 4:50 tak, aby do Białegostoku, do pracy mieszkańcy Walił i okolicznych miejscowości położonych na trasie przejazdu mogli dotrzeć przed godz. 7:00 - tłumaczyła Janina Zyta Wilczewska, dyrektor podlaskiego zakładu POLREGIO. - Serdecznie zapraszamy do korzystania z tego połączenia.

Od 1 maja dziennie kursowały będą dwie pary pociągów. Odjazdy z Białegostoku o 4:50 (od poniedziałku do piątku), 8:52 (soboty i niedziele), 15:45 (codziennie). Odjazdy z Walił: 5:49 (od poniedziałku do piątku), 10:27 (soboty i niedziele), 16:51 (codziennie).



Podróżni wysiadający w Waliłach będą mogli skorzystać także z bezpłatnego busa do Gródka.

Bilet Dobrych Relacji

Na trasie obowiązuje oferta w ramach Biletu Dobrych Relacji. Przejazd na najdłuższym odcinku kosztuje jedynie 5,30 zł.

- To są ceny, które powinny zachęcać mieszkańców do tego, żeby korzystać z tej relacji. Warto podkreślić, że będą też tanie bilety miesięczne. Wspólnie z urzędem marszałkowskim wprowadzamy ofertę 99 zł miesięcznie w obie strony – zaznaczył prezes Martyniuk.

Puszcza Knyszyńska z okien pociągu

Trasa Białystok-Waliły prowadzi przez malownicze tereny Puszczy Knyszyńskiej. Pociąg wyrusza z Dworca Głównego w Białymstoku i zatrzymuje się na stacji Białystok Fabryczny, w Kurianach, Zajeziercach, Żedni, Sokolu Białostockim i kończy trasę w Waliłach.

Codzienne pociągi do Walił będą kursowały do 26 września br.





tekst i fot.: Anna Augustynowicz