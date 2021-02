PKS Nova uruchamia podmiejską linię na trasie Białystok – Supraśl

Marszałek Kosicki podkreślał, że uruchomienie podmiejskiej linii autobusowej przez PKS Nova, to dowód na to, że spółka pomimo pandemii rozwija się. Dodał, że inwestycja była konieczna ze względów społecznych i turystycznych, a umowę zarząd województwa traktuje jako część walki z wykluczeniem komunikacyjnym.

- To komfort podróżowania i dla mieszkańców Białegostoku do tak wspaniałej miejscowości, jaką jest Supraśl, ale jest to również wsparcie dla mieszkańców Supraśla. Teraz będą mogli łatwiej dostać się do Białegostoku, gdzie część z nich przecież pracuje, uczy się, musi załatwiać sprawy w urzędach, chce skorzystać z oferty kulturalnej stolicy województwa – mówił marszałek.