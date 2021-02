PKS Nova – zmiany w rozkładzie jazdy i nowe połączenia

Przywrócone połączenia Białowieża-Ciechanowiec-Warszawa, a także Łomża-Jedwabne-Radziłów, zawieszone kursy z Łomży do Białegostoku i przez Nadbory do Radziłowa – to tylko niektóre ze zmian, jakie wprowadza spółka PKS Nova z początkiem roku. Od piątku (01.01) funkcjonuje też nowy rozkład jazdy.