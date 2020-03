Pionierski pomysł na budowanie dróg

- Stworzony przez rząd Prawa i Sprawiedliwości Fundusz Dróg Samorządowych to znakomity instrument dla samorządów powiatów i gmin, doceniający rolę szlaków komunikacyjnych dla rozwoju gospodarczego i poprawiania jakości życia mieszkańców - mówi Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego - Pozostaje jednak nadal problem tzw. wkładu własnego. Nasze powiaty i gminy mają po prostu za mało pieniędzy żeby realizować takie zadania, jak budowa dróg. Są już pierwsze przedsięwzięcia, gdzie samorządy powiatowe i gminne zawierają porozumienia i wspólnie finansują inwestycje drogowe. Chcielibyśmy spróbować dołączyć do tej układanki kolejny element - udział samorządu województwa - dodaje wicemarszałek.

Jak wyjaśniał marszałek Olbryś, gdyby przy inwestycji wartej 20 mln

zł z dofinansowaniem z FDS wysokości "standardowej" (50 - 60 proc.), urząd marszałkowski mógł wyłożyć kolejne 20 - 25 proc. potrzebnych środków, nawet niebogate samorządy niższego szczebla mogłyby sobie poradzić.

Jest już "obiekt" pionierskiego pomysłu. To droga od Wizny w powiecie łomżyńskim przez Jedwabne do Stawisk w powiecie kolneńskim. Liczy ponad 26 kilometrów, i miejscami składa się bardziej z dziur niż z asfaltu, jest wąska. Na prawie całej długości ma status drogi powiatowej (z fragmentem wojewódzkiej w granicach Jedwabnego). Jest łącznikiem dwóch dróg krajowych nr 61 (Łomża - Augustów, w niedalekiej przyszłości także ekspresowej S61, Via Baltica) i 64 (Łomża - Jeżewo), najkrótszym szlakiem z Kolna, Stawisk i Jedwabnego do Białegostoku.

O możliwościach finansowania remontu drogi rozmawiano podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Łomży. Spotkali się tam starosta Lech Marek Szabłowski, wicemarszałek Marek Olbryś, starosta kolneński Tadeusz Klama, burmistrzowie - Agnieszka Rutkowska ze Stawisk i Adam Niebrzydowski z Jedwabnego, wójt Mariusz Soliwoda z Wizny oraz przedstawiciele powiatowych administracji drogowych z Łomży i Kolna.

Rozmowa w łomżyńskim starostwie nie zakończyła się aprobatą dla wspólnego przedsięwzięcia. Na początek powstanie list intencyjny do skierowany do wszystkich zainteresowanych samorządów i innych instytucji, m.in. do wojewody.

- Nie mówimy na razie o umowie czy porozumieniu, bo takiego pomysłu jeszcze nie praktykowaliśmy - przyznaje Marek Olbryś, który nazywa inicjatywę "pilotażem". - Chcemy być jednak partnerem w tej próbie. Jeżeli metoda się sprawdzi, zastosujemy ją w całym województwie. Zasadnicza jest odpowiedź na pytanie: czy razem możemy zrobić więcej?

Maciej Gryguc

red. Aneta Kursa