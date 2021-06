Piknik z okazji Dnia Dziecka w Kraśnianach okazją do podjęcia ważnej inicjatywy

Piknik odbył się w Gospodarstwie Agroturystycznym - Stadninie Koni w Kraśnianach, a jego organizatorem był Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Sokółce.

Dzięki wspólnej inicjatywie Powiatu Sokólskiego i samorządu województwa, na terenie powiatu powstaną rodzinne domy dziecka i to aż cztery. Wszystko po to, aby dzieci były jak najbliższej miejsca pochodzenia. Placówki mogą powstać jeszcze w tym roku.

Podczas spotkania zapewniono wiele atrakcji – zajęcia z jazdy konnej, pokazy cyrkowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu, a na koniec ognisko z kiełbaskami.

- Dzisiejsze warsztaty aktywizacji zorganizowaliśmy w ośrodku po to, aby dzieciaki mogły bawić się na świeżym powietrzu i jednocześnie, żeby uatrakcyjnić to spotkanie. Dzieci mogły skorzystać z ciekawych atrakcji – jazdy konnej, pokazów cyrkowych i gier na świeżym powietrzu. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to możliwość obserwacji dzieci w relacjach rówieśniczych podczas zabawy. Jest nam to bardzo potrzebne do prowadzenia terapii – powiedziała Bożena Łapińska, dyrektor SP SPZOZ w Suwałkach, który prowadzi sokólski ośrodek.