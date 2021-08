Piknik Militarny tym razem w Wysokiem Mazowieckiem

Piknik rozpocznie się w niedzielę (15 sierpnia) o godzinie 9 na placu za Miejskim Ośrodkiem Kultury w Wysokiem Mazowieckiem. Będzie można spotkać się z żołnierzami i poznać tajniki ich służby w wojsku. W planie jest także wojskowa gra plenerowa z mini wyzwaniami, pokaz sprzętu wojskowego, symulacja strzelania, tor przeszkód, historyczne gry planszowe, a także rzuty granatami. Dla uczestników będzie dostępna strzelnica ASG, na której będzie możliwość sprawdzenia swoich umiejętności strzelania z broni na kulki.

- To przede wszystkim impreza towarzysząca biegowi. Ma na celu promocję edukacji wojskowej, a także postaw patriotyzmu. Chcemy zachęcić wszystkich do wstąpienia w szeregi wojska, a także do przygotowania do służby poprzez edukację w szkole średniej i wyższej - podkreślił kpt. Tomasz Wakszyński z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku Podlaskim.