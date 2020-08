Pierwszy regionalny elektryczny autobus na podlaskich drogach

Testowany autobus posiada klimatyzację, 59 wygodnych miejsc siedzących wyposażonych w ładowarki USB oraz system automatycznego opuszczania podwozia znacznie ułatwiający wejście do autobusu. Ale przede wszystkim jest przyjazny środowisku.

- Chcemy unowocześniać tabor samochodowy PKS Nova. Jesteśmy zainteresowani samochodami z alternatywnymi źródłami zasilania. Teraz, poprzez test autobusu elektrycznego sprawdzamy jego przydatność dla naszego przedsiębiorstwa - mówił wicemarszałek Marek Olbryś.

Cena pojazdu Yutong ICE12 jest bardzo wysoka – samochód wraz z ładowarką kosztuje ok 1,800 mln zł. Choć, jak podkreślał Andrzej Mioduszewski, prezes PKS Nova dużo niższy jest koszt eksploatacji niż autobusu na olej napędowy.

- W tej chwili zakup tego autobusu przekracza możliwości finansowe naszej spółki, ale czekamy na programy unijne, które mogłyby współfinansować ten zakup – mówił.



Obecnie tabor PKS Nova to 450 pojazdów zasilanych na olej napędowy. Andrzej Mioduszewski podkreślał, że spółka jest zainteresowana też autobusami zasilanymi gazem CNG.



Pierwszy w Podlaskiem autobus elektryczny jeździł już po trasach suwalskich, we wtorek jest w Białymstoku i okolicach, a w najbliższych dniach będzie nim można dojechać także do Zambrowa, Siemiatycz i Łomży. Informacje o przejazdach - link do strony PKS Nova.



Aneta Kursa

fot. Anna Augustynowicz